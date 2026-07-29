Defesa de Nilton Franco afirma que dinheiro apreendido tem origem lícita e será comprovado

da redação

A defesa do deputado estadual Nilton Franco divulgou nota oficial esclarecendo as circunstâncias da abordagem realizada pela Polícia Federal após o parlamentar efetuar um saque em sua conta bancária pessoal. Segundo os advogados, o deputado foi surpreendido pela ação dos agentes e ressaltam que os valores retirados possuem origem lícita, estando devidamente declarados e passíveis de comprovação por meio de documentação.

Ainda conforme a nota, os recursos são provenientes da venda de gado e de um empréstimo bancário contratado para custeio de atividades agropecuárias. A defesa informa que o dinheiro seria utilizado para o pagamento de obrigações relacionadas à pecuária e reforça que toda a movimentação financeira está documentada. Os advogados afirmam que os esclarecimentos serão apresentados às autoridades competentes, com o objetivo de comprovar a legalidade da origem e da destinação dos valores.