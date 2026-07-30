Concurso da Saúde do Tocantins abre 5.124 vagas e inscrições começam em 10 de agosto

da redação

O edital do concurso público para provimento de cargos da área da Saúde do Estado do Tocantins foi publicado nesta quarta-feira, 29, no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 7.111, de 29 de julho de 2026. O documento reúne informações sobre cargos, requisitos, remuneração, conteúdo programático, critérios de classificação e demais regras do certame. Ao todo, são ofertadas 5.124 vagas para diversos cargos da rede estadual de saúde.

O cronograma do concurso também foi publicado e está disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. As inscrições estarão abertas entre os dias 10 de agosto e 10 de setembro de 2026. Os candidatos que atenderem aos critérios previstos no edital poderão solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição entre os dias 10 e 12 de agosto. O prazo para pagamento do boleto bancário, inclusive por reimpressão, encerra-se em 11 de setembro.

A aplicação da prova objetiva está prevista para 1º de novembro de 2026. O cronograma também informa as datas das etapas seguintes, entre elas a divulgação dos locais de prova, publicação dos gabaritos, período para interposição de recursos, entrevistas com candidatos negros, perícia médica, procedimentos destinados aos candidatos indígenas e quilombolas e as demais fases do concurso. A publicação do resultado final está prevista para 2 de fevereiro de 2027.

Entre os cargos com maior número de vagas estão técnico em enfermagem, com 1.895 vagas; enfermeiro, com 950; e médico, com 873, das quais 593 são destinadas a especialistas. O edital também prevê 80 vagas para o cargo de enfermeiro obstetra.

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