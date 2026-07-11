Almas faz história com a maior premiação já oferecida na tradicional Corrida de Cavalos

Da Redação

Pela primeira vez, competição distribuirá R$ 16 mil em prêmios e promete reunir competidores de toda a região em um dos maiores eventos equestres do sudeste do Tocantins.

A tradição, a velocidade e a emoção vão tomar conta de Almas neste sábado, 11 de julho, quando o município realizará mais uma edição da tradicional Corrida de Cavalos, desta vez em um momento histórico. Pela primeira vez desde a criação do evento, a competição contará com R$ 16 mil em premiação, o maior incentivo financeiro já destinado aos competidores.

Promovida pela Prefeitura de Almas, a corrida será realizada na Pista Francisco Félix da Costa (Antigo Aeroporto), com início às 7 horas da manhã, e deve atrair competidores de diversas cidades do Tocantins e de estados vizinhos, além de um grande público apaixonado pelo esporte equestre.

Mais do que uma competição, a Corrida de Cavalos é um patrimônio cultural do município. O evento atravessa gerações, preservando costumes, fortalecendo a identidade da população e movimentando a economia local por meio do comércio, da gastronomia e da presença de visitantes.

Com a premiação inédita, a expectativa é de disputas ainda mais acirradas e da participação de animais de alto nível, elevando o padrão da competição e consolidando Almas como referência na realização de eventos tradicionais.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão do prefeito Neri Xavier em incentivar o esporte, valorizar a cultura e investir em ações que preservam as raízes do município, ao mesmo tempo em que fomentam o turismo e o desenvolvimento econômico.

A organização destaca que toda a estrutura está sendo preparada para receber competidores e visitantes com segurança e conforto, proporcionando um dia de confraternização para toda a família.

A expectativa é de que esta seja a maior edição da Corrida de Cavalos já realizada em Almas, reunindo tradição, competitividade e valorização cultural em um evento que promete entrar para a história do município.