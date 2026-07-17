MPTO denuncia três homens por homicídio e crimes conexos em Dianópolis

Da redação do Portal Atitudeto

O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Dianópolis, ofereceu denúncia contra três homens acusados de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e outros cinco crimes correlatos no município. O crime, motivado por disputas territoriais entre facções criminosas rivais, ocorreu na noite de 30 de maio de 2026. Em caso de condenação integral, as penas máximas somadas de cada acusado podem ultrapassar 90 anos de reclusão.

O Crime e a Ação Policial

Segundo as investigações detalhadas na peça acusatória, os denunciados viajaram do oeste da Bahia até Dianópolis com o objetivo de executar integrantes de um grupo rival. O ataque ocorreu em via pública, no centro da cidade, onde os suspeitos dispararam contra duas pessoas que trafegavam em uma motocicleta. Uma das vítimas faleceu no local e a outra sobreviveu após receber atendimento médico.

A denúncia aponta que o grupo fugiu em um veículo com placa adulterada, mas foi interceptado pela Polícia Militar. Na abordagem, os policiais efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam duas armas de fogo. Um adolescente também participou da ação.

Além do homicídio e da tentativa de homicídio, os três homens respondem por:

Participação em organização criminosa armada

Corrupção de menor

Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Um dos envolvidos foi denunciado, ainda, pelos crimes de receptação e desobediência.

Qualificadoras e Prisão Preventiva

A promotoria sustentou que os crimes contra a vida foram praticados por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e com emprego de meio que gerou perigo comum.

Os acusados encontram-se em regime de prisão preventiva. Caso a Justiça acolha a denúncia e os pronuncie, eles serão submetidos a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, que definirá a culpa dos réus antes da dosimetria das penas pelo magistrado.

Eficácia da integração das forças de segurança

A rápida transição entre o crime, a prisão em flagrante pela Polícia Militar e a formalização da denúncia pelo Ministério Público reflete a eficácia da integração das forças de segurança do Tocantins. No entanto, o deslocamento de agentes de facções de outros estados para o interior tocantinense evidencia a interiorização do crime organizado e a necessidade contínua de monitoramento de divisas. A resposta penal rigorosa atua como um freio necessário para evitar que municípios menores se tornem palcos permanentes de disputas territoriais urbanas.