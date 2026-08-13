DNIT investe R$ 1,2 milhão em novos testes para avaliar segurança de ponte sobre o Rio Tocantins

da redação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contratou uma empresa especializada para realizar uma nova avaliação técnica da ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-235, entre Pedro Afonso e Tupirama, na região central do Estado. O serviço terá investimento de R$ 1,2 milhão e inclui uma inspeção extraordinária e uma nova prova de carga para verificar as condições e a capacidade de suporte da estrutura. O contrato, firmado com a empresa Bridge Diagnósticos e Soluções Técnicas Ltda., tem vigência de 10 de agosto a 10 de novembro de 2026.

A nova avaliação ocorre em meio às discussões sobre o futuro da ponte, que possui importância estratégica para o transporte regional e o escoamento da produção agrícola. Os testes deverão identificar eventuais desgastes, danos ou problemas estruturais e fornecer informações para orientar as próximas decisões do DNIT. A prova de carga consiste em submeter a estrutura a esforços controlados e monitorar sua reação, permitindo uma análise mais precisa de sua capacidade.

A situação da travessia ganhou ainda mais atenção depois que o DNIT determinou, em julho, a restrição total do tráfego após investigações apontarem danos no concreto das fundações. O órgão informou que os resultados dos estudos anteriores fundamentaram a decisão sobre o futuro da estrutura.

Paralelamente aos novos estudos, o DNIT anunciou a intenção de construir uma nova ponte ao lado da atual, com previsão de publicação do edital ainda em agosto. Também foi anunciada a possibilidade de uma liberação parcial da estrutura existente para veículos de menor porte e serviços essenciais, condicionada às avaliações técnicas e às medidas de segurança.