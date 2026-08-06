Lista tríplice é entregue ao governador e novo desembargador deve ser escolhido em até 20 dias

Da Redação

A lista tríplice para a vaga de desembargador destinada à advocacia pelo Quinto Constitucional foi entregue ao governador Wanderlei Barbosa na tarde desta quinta-feira (6/8), logo após a sessão do Tribunal Pleno que definiu os três nomes. No Palácio Araguaia, a presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargadora Maysa Vendramini Rosal, e a vice-presidente, desembargadora Jacqueline Adorno, formalizaram o encaminhamento do documento.

Os advogados Ercílio Bezerra de Castro Filho, Marcos Antônio de Sousa e Guilherme Trindade Meira Costa compõem a lista tríplice. A partir do recebimento do documento, o governador tem prazo de até 20 dias para escolher o novo desembargador, conforme prevê o procedimento do Quinto Constitucional.

Com a nomeação, o Tribunal de Justiça voltará a contar com sua composição completa de 20 desembargadores(as), sendo 16 originários da magistratura e quatro do Quinto Constitucional, dos quais duas vagas são destinadas à advocacia e duas ao Ministério Público.