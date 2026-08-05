“Se eu estava dentro até o pescoço agora estou até o último fio de cabelo”, declara governador Wanderlei Barbosa ao citar indicação de Atos como vice de Dorinha

Por Wesley Silas

Durante a convenção do partido Republicanos na tarde desta quarta-feira, 05, no Espaço Kazara no Centro de Palmas, o governador Wanderlei Barbosa oficializou a indicação de Atos Gomes (Republicanos) para compor, como candidato a vice-governador, a chapa majoritária liderada pela senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha Seabra (União Brasil). O anúncio foi feito em ato político que reuniu lideranças das legendas aliadas para a consolidação da frente governista e na homologação do Pastor Eli Borges como candidato ao Senado.

Em entrevista coletiva, o governador ponderou a atuação do partido na coligação e justificou a escolha do nome para compor a chapa. “O Republicanos é um dos participantes de uma grande frente e, nós temos um partido representativo no Estado e tivemos o entendimento ao lado dos demais partidos da participação dos Republicanos. O lançamento do Atos traz uma alegria para esta chapa por ser um jovem de 30 anos que gosta de futebol, de esportes e da juventude. Eu acho que cabe muito bem numa chapa desta para dar uma animada cada vez mais forte e não tenho dúvidas que a chapa vai crescer. Se eu estava dentro até o pescoço, agora estou até o último fio de cabelo”, afirmou Wanderlei Barbosa.

A senadora Dorinha Seabra declarou que a indicação alinha a pauta educacional com as demandas do eleitorado jovem. “Na verdade quando a gente pensa na educação que começa da educação infantil e vamos chegar na juventude que vai gerar empregos e oportunidades de formação e gerar empregos é escolher o sonho da nossa juventude de um jovem Estado que acredita muito na formação profissional”, disse.

Atos Gomes citou sua origem pessoal ao comentar a indicação ao cargo executivo. “Eu fico muito honrado e muito feliz de poder participar de um projeto de tamanha importância de estar ao lado desta grande mulher que é referência, não apenas em nosso Estado, mas em todo nosso País”, declarou.

A definição de Atos Gomes como vice estabelece a estrutura formal da chapa situacionista e delimita a distribuição de espaço entre os partidos da base aliada. A manutenção de um quadro ligado diretamente ao governador busca assegurar a coesão do grupo político e a transferência de capital eleitoral da gestão estadual para a candidatura majoritária.