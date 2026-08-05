Eleições 2026: Coronel Barbosa filia ao União Brasil e mira vaga na Câmara Federal

Da redação

O Coronel Barbosa oficializou sua filiação ao União Brasil. A decisão marca um novo passo na trajetória política do militar, que agora se prepara para disputar uma vaga na Câmara Federal nas próximas eleições.

Segundo aliados, a escolha pelo partido se deu pela estrutura nacional e pelo espaço para pautas ligadas à segurança pública e à gestão.

Com a filiação confirmada, o Coronel Barbosa passa a integrar oficialmente os quadros do União Brasil e inicia articulações para viabilizar sua candidatura. A expectativa é de que ele foque a campanha em temas como combate à criminalidade, valorização das forças de segurança e desenvolvimento regional. O partido já sinalizou apoio à pré-candidatura e deve lançar o nome do coronel como um dos principais nomes para a disputa federal.