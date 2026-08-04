Republicanos indica Atos Gomes para vice-governador na chapa da Professora Dorinha

Da Redação

Em reunião interna na noite desta terça-feira, 4, o Republicanos, partido comandado no Tocantins pelo governador Wanderlei Barbosa, escolheu por aclamação o nome do ex-secretário de Estado dos Esportes e Juventude Atos Gomes para vice-governador na chapa que tem a senadora Professora Dorinha como candidata ao Governo do Tocantins.

A indicação será homologada nesta quarta-feira, 5, durante a convenção estadual do Republicanos. O encontro também reunirá os pré-candidatos do partido a deputado estadual e federal e lideranças da sigla.

Ao anunciar a decisão, o governador Wanderlei Barbosa destacou que a escolha foi construída internamente pelo Republicanos, levando em consideração a necessidade de ampliar a representatividade da chapa majoritária e a trajetória de Atos Gomes nas áreas do esporte e da juventude.

“Uma chapa majoritária comporta várias vertentes e segmentos. Nós, do Republicanos, optamos por uma representação que consideramos muito importante, ligada à juventude e ao esporte. Atos desempenhou um grande trabalho no nosso governo, percorreu o Tocantins, levou as ações do Estado aos municípios e mostrou capacidade de gestão”, afirmou Wanderlei.

O governador citou, entre os resultados alcançados durante a passagem de Atos pela gestão estadual, a implantação de 56 centros esportivos, a recuperação de ginásios, a iluminação e construção de campos de futebol e a realização de projetos como o Copão Tocantins.

Wanderlei também ressaltou o perfil político do indicado e sua capacidade de contribuir com a campanha majoritária e com as candidaturas proporcionais da base. “Ele tem boa oratória, uma relação forte com a juventude, experiência na área esportiva e demonstrou ser um bom dirigente. É um jovem de 30 anos, mas com desenvoltura para fazer uma boa representação. Por isso, o indicado do Republicanos para a chapa majoritária é Atos Gomes”, declarou.

Atos Gomes disse que pretende percorrer os municípios ao lado dos candidatos da base e contribuir para a continuidade do projeto político liderado por Wanderlei Barbosa. “Vou entregar toda a minha disposição e a minha juventude para que possamos dar continuidade a esse trabalho. Os nossos pré-candidatos a deputados estaduais e federais e os nossos senadores podem contar comigo para percorrer o Tocantins”, declarou.

Republicanos reforça mobilização pela chapa majoritária

Durante a reunião, Wanderlei Barbosa convocou os integrantes do Republicanos para uma participação ativa na campanha e destacou o perfil da Professora Dorinha para liderar o projeto político do grupo.

“Temos uma excelente candidata ao Governo, com história, currículo e experiência na política, no magistério e na gestão pública. E apresentamos um jovem que também tem resultados e eficiência comprovados quando esteve à frente da nossa gestão”, afirmou.

O governador ressaltou ainda a origem familiar de Atos Gomes, filho de uma agente comunitária de saúde e de um motorista, e destacou que sua trajetória dentro do Governo do Estado foi construída a partir dos resultados apresentados nos cargos que ocupou. “Ele chegou onde chegou porque apresentou resultado, eficiência e demonstrou isso quando foi nosso secretário. É com os resultados do nosso governo e com esse grupo que vamos às ruas”, completou.

Atos Gomes

Natural de Palmas, Atos Gomes de Araújo, tem 30 anos, é casado e pai de duas filhas. No Governo do Tocantins, atuou como Secretário de Estado, Secretário-Executivo, Superintendente e diretor dos Esportes e Juventude. Estudante de direito, foi também secretário-geral da Agência Estadual de Metrologia.

Atos Gomes foi o responsável pela reestruturação do Conselho Estadual de Juventude, após mais de 13 anos inativo no Tocantins. Também foi responsável pela ampliação do projeto Conecta Jovem, iniciativa que visa a descentralização de políticas públicas voltadas à juventude dos 139 municípios tocantinenses, levando aos estudantes de todo o Estado, programações esportivas, culturais e de lazer, além de informações sobre direitos e deveres por meio do Estatuto da Juventude.

Na área dos esportes, atuou como vice-presidente do Fórum dos Secretários da Região Norte e como membro da Comissão dos Jogos Escolares Brasileiros.

Na sua gestão, idealizou o programa Tocantins no Pódio, iniciativa que visa fortalecer as modalidades esportivas para todas as faixas etárias nos 139 municípios, desenvolver a promoção da cultura do desporto e lazer, com foco no crescimento de atletas amadores e profissionais, contribuindo para a promoção da saúde e a inclusão social, por meio da prática dos esportes. O programa é estruturado em eixos com ações voltadas para crianças, jovens e adultos incentivando os esportes de alto rendimento; programas de iniciação esportiva; esporte de participação; paradesporto; e apoio às entidades esportivas.

Também foi responsável pela ampliação e fortalecimento da maior competição de futebol amador do Estado, o Copão Tocantins, projeto que impulsiona a economia e o lazer em mais de 130 municípios, sendo considerado um dos maiores eventos esportivos da região Norte do país.