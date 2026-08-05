Com mais de 25 mil pessoas, Professora Dorinha é oficializada candidata ao Governo na maior convenção da história do Tocantins

Chapa União pelo Tocantins reúne oito partidos e apresenta mais de 100 candidatos a deputado estadual e quase 50 a deputado federal

Por Redação

Mais de 25 mil pessoas lotaram o Espaço Cultural de Palmas nesta quarta-feira, 5, para oficializar a candidatura da senadora Professora Dorinha (União Brasil) ao Governo do Tocantins. A maior convenção partidária já realizada no Estado reuniu caravanas de todas as regiões, prefeitos, vereadores, parlamentares, lideranças políticas e apoiadores.

A coligação União pelo Tocantins é formada por União Brasil, Republicanos, PL, Progressistas, Podemos, Solidariedade e PRD. A chapa também apresentou mais de 100 candidaturas à Assembleia Legislativa e quase 50 à Câmara dos Deputados, formando um dos maiores grupos políticos da disputa eleitoral deste ano.

Professora Dorinha afirmou que sua candidatura representa a continuidade dos avanços alcançados pelo governo Wanderlei Barbosa, com aperfeiçoamento das políticas públicas e atenção às novas demandas da população. “O Tocantins não deseja retroceder, deseja crescer e avançar ainda mais. Sei do tamanho da responsabilidade de suceder um governador simples, trabalhador e reconhecido pelo povo. Vamos percorrer todo o Estado apresentando propostas, falando de trabalho e cuidando das pessoas, sem perder tempo atacando ninguém. Estou com o coração cheio de gratidão, mas, acima de tudo, consciente da responsabilidade de cuidar do Tocantins com respeito”, declarou.

A candidata ainda afirmou que a campanha será conduzida com propostas, respeito e diálogo com a população de todas as regiões do Estado. “Percorreremos todo o Tocantins para apresentar nossos projetos e ouvir as pessoas. Neste palanque, não há espaço para ataques. Nosso foco é o trabalho e o compromisso. Tenho consciência da responsabilidade de dar sequência à gestão do governador Wanderlei Barbosa, com os aprimoramentos necessários. O Tocantins não quer rupturas, quer continuar crescendo”, declarou.

Candidato a vice-governador, Athos Gomes afirmou estar preparado para a responsabilidade do cargo e assumiu o compromisso de representar a juventude e todos os tocantinenses ao lado de Professora Dorinha. “Ter 30 anos não significa falta de responsabilidade. Sei o tamanho da missão e estou preparado para trabalhar pelo desenvolvimento do Tocantins. Quero representar os mais de 400 mil jovens do nosso Estado, defender o esporte e ajudar essa mulher preparada, inteligente e referência em gestão a fazer um grande governo”, declarou.

A melhor do Brasil

O governador Wanderlei Barbosa comparou a mobilização com a convenção que antecedeu sua vitória em primeiro turno e afirmou que a presença popular demonstra a força da candidatura de Professora Dorinha.

“Eu tive 58,14% dos votos, e a minha convenção foi muito menor. Por isso, sei que teremos uma grande vitória. Nunca vi uma manifestação tão forte em meus 11 mandatos. São os agentes de saúde, professores, enfermeiros, trabalhadores, produtores e pequenos agricultores que farão este projeto dar certo. Quero que Dorinha seja melhor do que eu e se torne a melhor governadora do Brasil”, declarou.

Trajetória relembrada

O senador e candidato à reeleição Eduardo Gomes relembrou a influência de Siqueira Campos na trajetória de Professora Dorinha e afirmou que a candidatura ao Governo é resultado de uma história construída ao longo dos anos. “Siqueira Campos buscou aquela professora em Arraias e confiou a ela a missão de comandar a Educação do Tocantins. Depois vieram 11 anos de trabalho, três mandatos de deputada federal e a maior votação já recebida por uma senadora no Estado. Essa caminhada nos trouxe até aqui para fazer Dorinha governadora. Não tentem fazer o povo de bobo nem comemorar antes da hora, porque esse time sabe vencer e dará a vitória a Dorinha”, declarou.

Já o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, afirmou que Professora Dorinha construiu uma trajetória que a credencia para governar o Tocantins e demonstrou confiança em sua vitória. “Ela se preparou, não mudou de projeto e hoje é a candidata mais preparada para governar o Estado. Tenho a convicção de que vencerá no Bico do Papagaio, em Araguaína, Colinas, Guaraí, Miracema, Palmas, Luzimangues e em todas as regiões do Tocantins. Falo como filho de Siqueira Campos, que certamente está, lá de cima, abençoando essa caminhada”, declarou.

*Continuidade do trabalho e aliança em prol dos serviços públicos*

O candidato ao Senado Carlos Gaguim defendeu a continuidade do trabalho realizado no Tocantins e afirmou que pretende colocar sua experiência política e administrativa a serviço da população. “Professora Dorinha será a próxima governadora e terá ao seu lado um time de senadores, deputados, prefeitos e lideranças de todo o Estado. Conheço administração e vou usar toda a experiência que acumulei em Brasília para ajudar Dorinha e mudar a vida das pessoas”, declarou.

Ex-prefeito de Araguaína e candidato ao Senado, Ronaldo Dimas defendeu uma aliança política voltada à execução de obras e à melhoria dos serviços públicos no Tocantins. “A senhora será a governadora deste Estado, e eu quero ser senador para ajudá-la a concluir projetos e transformar sonhos em realidade. Vamos realizar o maior programa habitacional da história do Tocantins, investir em saúde, educação, lazer e infraestrutura e melhorar a vida da população em cada município. O nosso Estado é grande e não pode sonhar pequeno”, afirmou.