Sem Irajá, Paulo Mourão e Laurez Moreira registram ata da Convenção Por Todo Tocantins

Da Redação

Nesta quarta-feira (05), às 20h, na sede do comitê do candidato ao Governo do Estado, Laurez Moreira (PSD), o candidato ao Senado, Paulo Mourão (PT), juntamente com o presidente do PT Tocantins, Nile William e o presidente do PDT estadual, Gil Cavalcante, protocolaram, via eletrônica, a ata da Convenção Por Todo Tocantins, realizada no auditório da ATM, em Palmas. O senador Irajá que negou participar da Convenção não teve seu nome registrado em ata.

O registro digital da ata da convenção no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) consolida as candidaturas da Coligação Pra Frente Tocantins, formada pelo PSD, PSB e PDT e da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB). A ata foi encaminhada à Justiça Eleitoral, por meio do Sistema CANDex, tendo recebido um código de validação.

A partir de agora, os partidos da coligação, com auxílio do seu corpo jurídico, poderão apresentar o pedido formal de análise das candidaturas. Após a análise, a Justiça Eleitoral pode deferir ou indeferir os pedidos. O resultado será divulgado no dia 16 de agosto.

Para Mourão, sua vontade é de “construir um Brasil mais justo, apoiador das trabalhadoras e dos trabalhadores”. O candidato ao Senado aproveitou para depositar sua confiança no candidato ao governo estadual, Laurez Moreira, declarando que “vai fazer uma grande revolução no Estado do Tocantins”.