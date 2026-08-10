Concurso da Saúde abre inscrições nesta segunda, 10, com mais de 5 mil vagas e salários de até R$ 17,7 mil

Inscrições serão realizadas exclusivamente pela FGV até 10 de setembro, com provas previstas para 1º de novembro; concurso reúne oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior

Da Redação

As inscrições para o Concurso Público do Quadro da Saúde têm início nesta segunda-feira, 10, às 22 horas, no horário oficial de Brasília, e seguem até 10 de setembro de 2026. Ao todo, são ofertadas 5.124 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame.

O concurso contempla diferentes categorias profissionais da rede estadual de saúde, com remunerações iniciais que variam de R$ 1.735,55 a R$ 17.727,63. As taxas de inscrição são de R$ 100 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150 para os cargos de nível superior.

Entre os cargos com maior número de vagas estão técnico em enfermagem, com 1.895 vagas; enfermeiro, com 950; e médico, com 868 vagas, sendo 275 para médico generalista e 593 para médicos especialistas com Registro de Qualificação de Especialista (RQE). Também são ofertadas 80 vagas para enfermeiro obstetra.

Procedimentos para inscrição

No momento da inscrição, o candidato deverá informar o cargo, a especialidade ou perfil e a localidade da vaga à qual pretende concorrer. Também deverá escolher a cidade onde realizará a prova objetiva e indicar a modalidade de concorrência, entre ampla concorrência e vagas reservadas.

As provas poderão ser realizadas em Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins ou Porto Nacional. A cidade escolhida para a realização da prova não precisa ser a mesma da localidade da vaga pretendida. Após a confirmação da inscrição, porém, essas opções não poderão ser alteradas.

O preenchimento do requerimento de inscrição gerará automaticamente o Documento de Arrecadação (DAR). O pagamento deverá ser efetuado até 11 de setembro. Não serão aceitos pagamentos por Pix, cartão de crédito, transferência, DOC, TED, depósito em caixa eletrônico ou agendamento bancário.

Saiba mais

O Concurso da Saúde 2026 oferece 5.124 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As inscrições serão realizadas de 10 de agosto a 10 de setembro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), com taxa de R$ 100 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150 para os cargos de nível superior. As provas poderão ser realizadas em Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins ou Porto Nacional. O edital completo e as inscrições estão disponíveis no site da FGV.

Texto: Angélica Lima/Governo do Tocantins