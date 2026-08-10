Palmas (TO): Festival Celebra Sesc 80 anos terá show gratuito com Paula Toller em 12.09

Da Redação

Em setembro, regionais do Sesc por todo o país comemoram os 80 anos da instituição no Brasil. No Tocantins, além de atividades internas para valorizar os colaboradores, uma programação especial será oferecida a população de forma gratuita. No dia 12, a partir das 18h, o Festival Celebra Sesc 80 Anos, promoverá intervenções artísticas para as crianças, shows com atrações locais e a apresentação da cantora Paula Toller, que encerra a noite, às 20h. O evento acontece em frente ao Centro de Atividades Sesc Palmas (502 norte).

Alexandra Bramatti Carlin, diretora regional do Sesc, destaca que o evento é uma oportunidade de integrar em um só espaço todas as pessoas que fazem parte do dia a dia da instituição. “Essa ação reflete perfeitamente o que construímos no nosso cotidiano. Criamos um momento especial para reunir famílias, os trabalhadores do comércio e seus dependentes e a comunidade em geral para celebrar conosco tudo o que o Sesc oferece”, afirma.

O evento é aberto ao público em geral, contudo para aqueles que queiram fazer sua doação, a entrada solidária será de 1kg de alimento, que posteriormente, será distribuído para entidades cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil.

Programação especial para Trabalhadores do Comércio

Para o público preferencial do Sesc, os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, e seus dependentes, o Sesc está preparando uma série de atividades adicionais como o espaço “Conecta Comércio”, onde serão distribuídos brindes e informações acerca da entidade e divulgação de atividades especiais com descontos. Além disso no dia será realizado um sorteio de um pacote de viagem com direito acompanhante. Para participar de ambos, os trabalhadores do Comércio devem apresentar a Credencial Plena válida via aplicativo. Caso a credencial não esteja valida, o interessado deve procurar alguma unidade Sesc previamente para renovação ou levar os documentos necessários para renovação no dia em nossa unidade móvel.

Amorosa

Paula Toller trará ao Tocantins a Tour Amorosa. O repertório é composto por grandes sucessos, canções recentes e algumas surpresas em uma antologia de toda sua carreira. Os incontáveis hits são apresentados agora com direção musical e arranjos do lendário produtor Liminha. Grandes clássicos de 40 anos de carreira compõem o setlist, como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como eu quero, entre outras, celebrando a especial conexão da artista com seu público.

Sobre o Sesc

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma entidade privada sem fins lucrativos administrada pela Fecomércio Tocantins, que é ligada a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Por meio do acesso à cultura, educação, saúde, esporte, lazer e assistência, são oferecidos serviços e ações que melhoram a qualidade de vida dos brasileiros através de suas mais de 580 unidades por todo o país.