Vereador mais votado de Formoso do Araguaia, cacique Micael Javáe declara apoio ao Coronel Barbosa

Por Redação

O vereador e cacique Micael Javáe (Republicanos), parlamentar mais votado em Formoso do Araguaia nas eleições de 2024, anunciou formalmente o apoio à candidatura do Coronel Márcio Barbosa (PL) a deputado federal. A adesão ocorreu durante reunião realizada em Formoso do Araguaia, que contou com a presença de lideranças comunitárias e militares para o alinhamento de pautas regionais.

Fortalecimento da representatividade indígena

Micael Javáe, liderança da Aldeia Boa Esperança, afirmou que a decisão fundamenta-se na necessidade de ampliar a representação das comunidades indígenas em Brasília. O vereador pontuou que os principais eixos do apoio concentram-se em políticas para segurança pública, saúde e educação voltadas aos povos tradicionais.

Além do vereador, o Coronel Barbosa obteve o endosso de organizações representativas do povo Javaé na Ilha do Bananal: o Instituto de Caciques e Povos Indígenas da Ilha do Bananal (ICAPIB), presidido pelo cacique Dorivaldo Ixati Javaé, e a Coordenação/Conselho das Organizações Indígenas do Povo Javaé da Ilha do Bananal (CONJABA), liderada por Vantuires Oliveira Martins Javaé.

Agenda regional

O encontro em Formoso do Araguaia faz parte da agenda de campanha de Barbosa pelo sul do Tocantins. Além do diálogo com lideranças indígenas, o candidato realizou reuniões com representantes do agronegócio em Sandolândia e com lideranças políticas em Araguaçu, buscando consolidar alianças entre diferentes setores econômicos e sociais da região

Ampliação da base eleitoral no sul do estado

A aproximação entre o Coronel Barbosa e lideranças de peso na Ilha do Bananal configura um movimento estratégico para a ampliação de sua base eleitoral no sul do estado. Ao incorporar as demandas dos povos Javaé em sua plataforma — tradicionalmente centrada na segurança pública —, o candidato busca transitar entre o eleitorado conservador e grupos com pautas específicas de representatividade. O sucesso dessa articulação dependerá da capacidade do postulante em conciliar as demandas das comunidades tradicionais com os interesses de outros setores de sua base, como o agronegócio, em um cenário de disputa por votos em municípios com alto peso demográfico e social na região.