Coligação de Dorinha reúne 148 candidaturas e oito legendas na disputa eleitoral no Tocantins; veja nomes

União pelo Tocantins conta 131 candidaturas a deputado federal e estadual e diferentes forças políticas em torno da chapa de Professora Dorinha e Atos Gomes

Da Redação

A coligação “União pelo Tocantins” chega às eleições de 2026 com 148 candidaturas e oito legendas em sua composição: União Brasil e PP (estão juntos na Federação União-Progressistas), PRD e Solidariedade (estão juntos na Federação Renovação Solidária), Republicanos, PL, Podemos e Avante. A chapa ao Governo do Estado é formada pela Professora Dorinha (União Brasil) e Atos Gomes (Republicanos).

A maior parte da nominata está nas disputas proporcionais. São 131 candidaturas, destas, 34 a deputado federal e 97 a estadual. Por ter dois candidatos a senador e quatro suplentes, o Podemos tem mais candidatos, soma 33 nomes. O Republicanos tem 30 e o PL, 29.

Na Federação União Progressista, que reúne União Brasil e Progressistas, são 9 candidaturas à Câmara dos Deputados e 20 à Assembleia Legislativa. A Federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade, apresenta 1 candidatura a federal e 22 a estadual.

Esse grupo político liderado pela Professora Dorinha é conta com muitos candidatos à reeleição e políticos de mandato.

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