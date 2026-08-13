Eduardo Fortes e Luana Nunes cumprem três reuniões em uma única noite com segmentos de Gurupi

O deputado estadual e candidato à reeleição Eduardo Fortes (Republicanos) participou, na noite desta quarta-feira (12), de três encontros políticos em Gurupi para apresentar balanço de mandato e debater demandas locais. As reuniões concentradas em uma só noite reuniram lideranças femininas, integrantes do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) e grupos de motociclistas, acompanhados da candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil) e da prefeita Josi Nunes.

Da Redação do Portal AtitudeTO

Diálogo com setores representativos

Durante as reuniões, Fortes detalhou as ações do mandato parlamentar direcionadas às áreas de saúde, assistência social, segurança alimentar e fomento ao esporte nos municípios das regiões Sul e Sudeste do estado.

“O objetivo principal das agendas é ouvir a população e alinhar os projetos de lei e a destinação de emendas de acordo com as necessidades específicas de cada setor representativo”, declarou o deputado.

Aliança política e representatividade regional

A atividade consolida a dobradinha entre Eduardo Fortes e Luana Nunes no município. A estratégia dos candidatos visa fortalecer a representação das regiões Sul e Sudeste tanto na Assembleia Legislativa do Tocantins quanto na Câmara dos Deputados, com foco na captação de recursos federais e estaduais para infraestrutura e serviços públicos.

Estruturação eleitoral no Sul do Tocantins

A consolidação da aliança entre Eduardo Fortes (Republicanos) e Luana Nunes (UB), respaldada pela prefeita Josi Nunes, reflete uma movimentação pragmática para preencher o vácuo de representatividade política histórica no Sul e Sudeste do Tocantins.

Ao articular apoios que vão do meio empresarial a grupos culturais e comunitários em Gurupi, a chapa busca converter o eleitorado do maior colégio eleitoral da região em uma base sólida para viabilizar projetos no âmbito estadual e federal.