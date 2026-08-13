Eleições 2026: Gomes recebe apoio de Sandoval Cardoso

da redação

O senador Eduardo Gomes (PL), candidato à reeleição, recebeu nesta quarta-feira (12) o apoio do ex-governador Sandoval Cardoso (Podemos), que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados. O anúncio reforça a articulação da coligação liderada pela candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil).

Sandoval presidiu a Assembleia Legislativa, foi governador do Tocantins e, em 2010, tornou-se o deputado estadual mais votado da história do Estado. Ao comentar o apoio, Eduardo Gomes afirmou que a experiência política do ex-governador pode contribuir para o fortalecimento da bancada tocantinense no Congresso Nacional.

“Presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual mais votado da história do Tocantins em 2010 e governador do Estado, Sandoval é nosso amigo de grandes lutas e vai agora para o Congresso Nacional ajudar o Tocantins”, declarou.

Gomes também disse que trabalhará pela eleição de Sandoval e destacou a importância de formar uma bancada com representação nos 139 municípios. Segundo o senador, a ampliação do grupo aumenta também a responsabilidade da campanha.

“Hoje é um dia de muita alegria e de muito trabalho, porque, quanto maior fica a campanha, mais trabalho nós temos para chegar a uma grande vitória com a Professora Dorinha governadora”, afirmou.