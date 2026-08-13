Laurez Moreira embarca hoje à Brasília para encontro com Presidente Lula

Da Redação

O vice-governador e candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), embarca para Brasília nesta quinta-feira, 13, para agenda com o Presidente Lula na sexta-feira, 14. A reunião terá como foco o fortalecimento do diálogo político e institucional em torno do desenvolvimento do Tocantins, além das articulações para o cenário eleitoral de 2026.

Laurez Moreira é o principal aliado de Lula no Tocantins, sendo o nome que representa o campo político liderado pelo presidente na disputa pelo Palácio Araguaia. A aliança foi oficializada pela Coligação “Pra Frente, Tocantins!”, composta pelo PSD, PDT, PSB e Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB).

“Temos uma parceria muito importante para construir um projeto capaz de unir forças e trazer mais investimentos para o nosso Estado. É um momento de diálogo, de construção, de pensar no que queremos para o Tocantins nos próximos anos”, comentou Laurez.

Agenda

De Brasília, Laurez Moreira segue para Natividade, onde participa da Romaria do Senhor do Bonfim no sábado, 15. Ele cumpre agenda durante todo o dia no município da região sudeste do Tocantins.