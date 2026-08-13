Em Formoso do Araguaia, Coronel Barbosa reforça compromisso com municípios e destaca diálogo com a população

da redação
O candidato a deputado federal Coronel Barbosa (UB) esteve em Formoso do Araguaia, onde cumpriu agenda política e conversou com moradores, lideranças e apoiadores sobre sua caminhada rumo à Câmara dos Deputados. Durante a passagem pelo município, Barbosa apresentou suas propostas e destacou a importância de ouvir quem conhece de perto as necessidades da população e dos municípios tocantinenses.
Em tom de proximidade, o candidato afirmou que pretende levar essa mesma postura para Brasília, caso seja eleito. “Em Formoso do Araguaia, tive a oportunidade de falar sobre o que me traz até aqui e, principalmente, ouvir pessoas que conhecem a minha trajetória e acreditam nessa caminhada. Quero chegar a Brasília com esse mesmo compromisso: estar à disposição das pessoas, dos municípios e do nosso Tocantins”, declarou Coronel Barbosa.