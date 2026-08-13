MPTO fiscaliza captação de água e cumpre medidas ambientais na Bacia do Rio Formoso

Operação percorreu propriedades rurais em três municípios do sudoeste do Tocantins, auditou bombas de irrigação e vistoriou barragem rompida no rio Dueré.

Da Redação do Portal Atitude

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) realizou, no início deste mês, uma operação de fiscalização do uso da água na região sudoeste do estado. As inspeções ocorreram nos municípios de Lagoa da Confusão, Dueré e Formoso do Araguaia, com foco no consumo hídrico dos rios Formoso, Dueré e Urubu e na situação de uma barragem recentemente rompida na área.

A ação foi conduzida pela Promotoria de Justiça Regional da Bacia do Araguaia, com apoio do Centro de Apoio Operacional de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente (Caoma). Sob coordenação do promotor Jorge José Maria Neto, a equipe percorreu propriedades rurais ao longo dos três cursos d’água para verificar o cumprimento de obrigações ambientais e o controle dos recursos hídricos.

Repasse para brigada de incêndio

Em Lagoa da Confusão, o promotor se reuniu com o secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Maxwel Panta. Na ocasião, foram entregues recursos destinados pela promotoria à brigada municipal de incêndio. A verba deve equipar o grupo para o combate às queimadas no período de estiagem.

Auditoria de bombas e TAC

Durante as diligências, a equipe verificou o cumprimento das cláusulas iniciais do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o grupo responsável pela Fazenda Diamante. A programação incluiu a auditoria do funcionamento das bombas de captação de água nos rios Formoso, Dueré e Urubu, medida destinada a manter o controle sobre o uso dos recursos hídricos.

A vistoria também atestou o isolamento das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e a proteção das ipucas, fragmentos de florestas inundáveis típicos da região.

Barragem rompida

A operação inspecionou ainda a barragem no rio Dueré, que teve parte da estrutura rompida recentemente. A equipe do MPTO fez a documentação fotográfica e técnica da área atingida, registro que servirá de base para as providências cabíveis. A estrutura, que já é alvo de inquérito do órgão, também é investigada por possíveis irregularidades no licenciamento ambiental. Panorama da bacia

A Bacia do Rio Formoso ocupa uma área superior a 21 mil quilômetros quadrados e abrange 15 municípios. A região concentra o maior polo de agricultura irrigada da América Latina, com destaque para o Projeto Rio Formoso, mas enfrenta escassez hídrica e problemas recorrentes de gestão de barragens e outorgas de água.

Fiscalização preventiva