Com R$ 1,55 bilhão, BNDES amplia aprovações de crédito para o Tocantins

No 1º semestre de 2026, aumento foi de 197,1% em relação ao mesmo período de 2025

Por Redação

Micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 662,3 milhões do total de crédito aprovado, valor 55,8% superior a 2025 (R$ 425,1 milhões).

Desde 2023, volume aprovado para o estado foi de R$ 5,15 bilhões, crescimento de 40,6% na comparação com o período entre 2019 e 1º semestre de 2022

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou as aprovações de crédito para o Tocantins no 1º semestre de 2026, alcançando R$ 1,55 bilhão. O valor aprovado para o estado foi 197,1% superior ao mesmo período de 2025 (R$ 520,2 milhões).

Os recursos aprovados atenderam todos os setores da economia, como infraestrutura (R$ 869 milhões), comércio e serviços (R$ 311 milhões), agropecuária (R$ 263,1 milhões) e indústria (R$ 102,2 milhões). Micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 662,3 milhões do crédito aprovado, crescimento de 55,8% em relação a 2025 (R$ 425,1 milhões).

“O Banco tem impulsionado setores estratégicos, do agronegócio à indústria, passando por infraestrutura, comércio e serviços. É um movimento que também amplia o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), fortalecendo a economia local de ponta a ponta. Em Tocantins, o BNDES está apoiando a construção do novo Hospital da Mulher e Maternidade Dona Regina, em Palmas, além da aquisição e instalação de equipamentos e mobiliário da unidade”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

O volume de recursos desembolsados pelo BNDES para o Tocantins foi de R$ 1,03 bilhão neste 1º semestre, aumento de 275,2% ante 2025. Os dados são do resultado do 1º semestre do BNDES, divulgados nesta quarta-feira (12).

Desde 2023, o BNDES aprovou para o Tocantins um total de R$ 5,15 bilhões. O volume é 40,6% superior ao aprovado entre 2019 e o 1º semestre de 2022 (R$ 3,66 bilhões).

Norte – As aprovações de crédito para a Região Norte alcançaram R$ 5,2 bilhões no 1º semestre de 2026, valor 104,7% superior ao realizado no mesmo período de 2025 (R$ 2,54 bilhões). Os valores aprovados neste semestre atenderam diferentes setores, como infraestrutura (R$ 2,33 bilhões), agropecuária (R$ 1,3 bilhão), comércio e serviços (R$ 1,25 bilhão) e indústria (R$ 328,2 milhões). Do total das aprovações, R$ 3,77 bilhões foram para micro, pequenas e médias empresas, ante R$ 1,99 bilhão no período anterior, acréscimo de 89,7%. O volume de desembolso chegou a R$ 3,92 bilhões, ante R$ 2,86 bilhões no mesmo período de 2025.

Para a região, as aprovações desde 2023 chegaram a R$ 37,85 bilhões, valor 192,2% superior ao registrado entre 2019 e o 1º semestre de 2022 (R$ 12,95 bilhões).

Nacional – O BNDES registrou lucro recorrente de R$ 9,2 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 25% em relação ao mesmo período de 2025.

No acumulado de 12 meses, o lucro recorrente chegou a R$ 17,1 bilhões, recorde histórico da instituição. Os resultados financeiros, divulgados nesta quarta-feira (12), também revelaram que o BNDES atingiu pela primeira vez na história ativos totais de R$ 1,05 trilhão, além do recorde histórico de R$ 181 bilhões no Patrimônio Líquido, reflexo da sustentabilidade e da solidez do Banco.

O desempenho operacional da instituição também segue com resultados robustos, com valores de consultas, aprovações e desembolsos superando as marcas dos últimos anos. O total de aprovações de crédito e operações garantidas aumentou 19% ante primeiro semestre de 2025, com injeção de crédito de R$ 154 bilhões, sendo R$ 43,4 bilhões em garantias.

As aprovações de crédito somaram R$ 110,6 bilhões, aumento de 52% ante 1º semestre de 2025. Os maiores crescimentos foram observados no crédito à infraestrutura (+ 91%) e agropecuária (+ 46%), somando R$ 46 bilhões e R$ 24,8 bilhões, respectivamente. Os créditos ao comércio e serviços somaram R$ 17,3 bilhões (+ 27%) e à indústria R$ 22,5 bilhões (+ 24%).

O apoio às MPMEs alcançou R$ 108,2 bilhões nos primeiros seis meses deste ano, maior valor da história para o período, com alta de 22% sobre 2025 (R$ 88,8 bilhões). As garantias prestadas por fundos garantidores em operações realizadas por agentes financeiros alcançaram R$ 43,4 bilhões, enquanto as aprovações de crédito somaram R$ 64,8 bilhões.

O volume dos desembolsos do BNDES alcançou R$ 74,8 bilhões no semestre, aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2025, garantindo a continuidade do crescimento da carteira expandida. As consultas aumentaram 72% em relação ao primeiro semestre de 2025, totalizando R$ 237,7 bilhões.

A inadimplência da instituição, de 0,05% (90 dias), permanece expressivamente inferior à do Sistema Financeiro Nacional (4,68% geral e 0,66% para grandes empresas em junho de 2026).