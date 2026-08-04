SENAI inicia curso técnico em manutenção automotiva para suprir escassez de mão de obra em Gurupi e região

Por Wesley Silas

Na noite desta segunda-feira (03), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) realizou a aula inaugural do Curso Técnico em Manutenção Automotiva no Centro de Treinamento (CT) de Gurupi, localizado na Vila Alagoana. A iniciativa visa suprir a escassez de mão de obra especializada enfrentada pelas empresas do setor automotivo na região Sul do Tocantins, reunindo 35 alunos matriculados de Gurupi e de municípios vizinhos.

Diagnóstico de mercado e demanda regional

A decisão de implantar o curso técnico fundamentou-se em mapeamentos setoriais que identificaram gargalos no suprimento de trabalhadores qualificados para a reparação veicular na região.

Em entrevista ao Portal Atitude, a gerente da unidade do SENAI Gurupi, Jaqueline Tavares, explicou a metodologia empregada na escolha da grade formativa:

“Nós fizemos um estudo pautado no Mapa do Trabalho, alinhado às demandas da indústria, que apontou que o segmento automotivo necessita de mão de obra na nossa região. Sensíveis a essa necessidade e ouvindo o segmento de reparadores automotivos da nossa cidade, fizemos essa oferta com 35 alunos matriculados de Gurupi e municípios circunvizinhos.”

Jaqueline também ressaltou os investimentos na infraestrutura do centro técnico:

“O bloco automotivo e o laboratório de energia já se encontram modernizados, com a aquisição de novas tecnologias. A escola tem acompanhado as transformações do mercado para garantir alta empregabilidade aos alunos.”

Integração entre a indústria e o comércio local

A falta de profissionais capacitados afeta tanto grandes estruturas industriais quanto micro e pequenas oficinas mecânicas. O presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico do Estado do Tocantins (SIME/TO) e vice-presidente executivo da FIETO, Mário de Castro Pillar, destacou a importância de atender à demanda reprimida:

“Existe uma carência muito grande de mão de obra qualificada, principalmente nas oficinas de cidades menores. As próprias empresas estão enviando seus colaboradores para realizar o curso no período noturno. O Tocantins vive um momento de expansão industrial, e a atualização profissional é indispensável para acompanhar avanços tecnológicos, como a chegada de veículos híbridos e elétricos.”

A percepção é corroborada pelo setor comercial e empresarial da cidade. O primeiro-secretário da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Belchior Gonçalves, empresário do ramo automotivo, reforçou a relevância da qualificação técnica para elevar o nível de competitividade dos serviços prestados na região e garantir a eficiência no atendimento da frota local.

Conteúdo programático e inovação tecnológica

Para atender às exigências atuais das montadoras e oficinas, o currículo abrange desde fundamentos mecânicos até sistemas eletrônicos avançados.

O instrutor automotivo do SENAI, Eli José, detalhou os módulos práticos e teóricos do curso:

“Os alunos aprenderão desde a manutenção básica de motores, sistemas de freio, lanternagem e pintura, até injeção eletrônica e diagnóstico avançado. Além disso, a unidade conta com um veículo híbrido para capacitar os alunos nas novas tecnologias que já chegam ao mercado.”

O impacto da formação técnica no desenvolvimento regional

A abertura da nova turma pelo SENAI em Gurupi aborda de forma direta um dos principais entraves ao crescimento econômico do interior tocantinense: o gargalo na formação profissional. A escassez de técnicos qualificados reduz a produtividade das empresas, eleva custos operacionais e limita a absorção de novas tecnologias pelo mercado regional.

Ao alinhar a oferta educacional às carências apuradas junto aos empresários da região, a instituição promove um ciclo produtivo eficiente. Para os trabalhadores, a formação representa oportunidade concreta de inserção no mercado de trabalho e aumento de renda. Para a economia de Gurupi e dos municípios do entorno, a consolidação de mão de obra especializada é pré-requisito indispensável para atrair novos investimentos industriais e fortalecer a competitividade do setor de serviços.