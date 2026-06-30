Governo do Tocantins contrata FGV para realização de concurso da Saúde com 5.124 vagas

Contratação da banca marca nova etapa do certame, que fortalecerá a rede estadual de saúde com a oferta de vagas para médicos, enfermeiros e outros profissionais

Da Redação

O Governo do Tocantins oficializa, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 30, a contratação da Fundação Getulio Vargas (FGV) como banca organizadora do novo concurso público do Quadro da Saúde. Com a definição da instituição responsável pelo certame, o processo entra na fase de elaboração do cronograma oficial, etapa que antecede a publicação do edital, prevista para o início do segundo semestre. Ao todo, serão ofertadas 5.124 vagas para reforçar o quadro de profissionais da rede estadual de saúde.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que a contratação da banca representa mais um avanço no compromisso da gestão com o fortalecimento dos serviços públicos e a valorização do quadro efetivo.

“É uma grande satisfação avançar na realização de um concurso dessa dimensão. Estamos falando de mais de cinco mil vagas que vão fortalecer a rede estadual de saúde e levar mais qualidade ao atendimento da população. Valorizar o servidor efetivo e investir em concursos públicos tem sido um compromisso permanente da nossa gestão”, afirmou.

O secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, ressaltou que a contratação da FGV marca o início de uma nova etapa do concurso.

“Com a banca contratada, teremos o cronograma oficial do certame nas próximas semanas. Esse trabalho conjunto permitirá consolidar os prazos para publicação do edital e realização das provas, garantindo que todas as etapas sejam conduzidas com planejamento, organização e segurança”, destacou.

Serão ofertadas 5.124 vagas, distribuídas entre diversas áreas da saúde, incluindo 950 para enfermeiros, 1.895 para técnicos de enfermagem e 873 para médicos, dos quais 593 serão destinados a especialistas. O concurso também contará, pela primeira vez, com 80 vagas para enfermeiro obstetra, ampliando o atendimento especializado na assistência materno-infantil.

A aplicação das provas está prevista para o segundo semestre deste ano, conforme cronograma que será definido em conjunto com a banca organizadora.