Governador Wanderlei Barbosa autoriza R$ 3,2 milhões para reforma de colégio estadual em Angico

Por Redação O governador Wanderlei Barbosa assinou, nesta terça-feira (30), a ordem de serviço para a reforma geral e ampliação do Colégio Estadual Dulce Coelho de Sousa, localizado em Angico. O investimento, superior a R$ 3,2 milhões, faz parte do cronograma de obras da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e foi oficializado durante agenda administrativa no município de Ananás.

Detalhes das intervenções físicas

O projeto prevê a reestruturação completa da unidade escolar para adequar o espaço físico às demandas do ensino integral. Entre as intervenções planejadas estão a ampliação de salas, construção de vestiários, guarita e central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). A infraestrutura esportiva também será reformada, com a construção da cobertura da quadra e instalação de uma passarela metálica para interligar os blocos pedagógicos.

De acordo com a Seduc, a iniciativa integra o projeto “Obra Toda Semana”, que visa manter um fluxo contínuo de reformas e inaugurações na rede estadual de ensino.

Perfil da unidade e demanda escolar

Atualmente, o Colégio Estadual Dulce Coelho de Sousa atende 317 estudantes e conta com um quadro de 71 servidores. A unidade oferece ensino fundamental (anos finais), ensino médio e educação especial.

A diretora da escola, Karla de Sousa, afirmou que a revitalização da quadra e a reforma geral eram demandas aguardadas pela comunidade escolar para melhorar o suporte às atividades pedagógicas e esportivas. Para o estudante Kayo de Moraes, do 3º ano do ensino médio, a melhoria na estrutura física é um fator que impacta diretamente na rotina de aprendizado dos alunos que permanecem na escola em tempo integral.