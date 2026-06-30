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quarta-feira, 1 julho

Educação

Governador Wanderlei Barbosa autoriza R$ 3,2 milhões para reforma de colégio estadual em Angico

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa assinou, nesta terça-feira (30), a ordem de serviço para a reforma geral e ampliação do Colégio Estadual Dulce Coelho de Sousa, localizado em Angico. O investimento, superior a R$ 3,2 milhões, faz parte do cronograma de obras da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e foi oficializado durante agenda administrativa no município de Ananás.

Governador Wanderlei Barbosa assina nova Ordem de Serviço do projeto Obra Toda Semana e garante melhorias para infraestrutura escolar de Angico. “Esta obra representa mais do que melhorias estruturais, é um compromisso com a qualidade da educação, com a segurança dos estudantes e a valorização dos profissionais. Nosso objetivo é garantir escolas mais modernas, acolhedoras e preparadas para oferecer um ensino de excelência em todas as regiões do Tocantins”, pontuou. 

Detalhes das intervenções físicas

O projeto prevê a reestruturação completa da unidade escolar para adequar o espaço físico às demandas do ensino integral. Entre as intervenções planejadas estão a ampliação de salas, construção de vestiários, guarita e central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). A infraestrutura esportiva também será reformada, com a construção da cobertura da quadra e instalação de uma passarela metálica para interligar os blocos pedagógicos.

De acordo com a Seduc, a iniciativa integra o projeto “Obra Toda Semana”, que visa manter um fluxo contínuo de reformas e inaugurações na rede estadual de ensino.

A secretária de Estado da Educação, Celestina Souza, enfatizou que a nova obra reforça o compromisso do Governo do Tocantins com a melhoria contínua das condições de ensino e aprendizagem. “Investir na infraestrutura escolar é garantir um ambiente mais adequado e estimulante para estudantes e profissionais. Cada melhoria entregue contribui diretamente para o fortalecimento do processo educativo e a valorização da escola pública”, ressaltou. 

Perfil da unidade e demanda escolar

Atualmente, o Colégio Estadual Dulce Coelho de Sousa atende 317 estudantes e conta com um quadro de 71 servidores. A unidade oferece ensino fundamental (anos finais), ensino médio e educação especial.

A diretora do colégio estadual, Karla de Sousa, ressaltou que a obra representa um avanço importante para a qualidade do ensino no município. “É uma obra que esperávamos há muito tempo. A reforma e a revitalização da quadra de esportes vão proporcionar um espaço mais adequado para atender nossos alunos”, evidenciou. 

A diretora da escola, Karla de Sousa, afirmou que a revitalização da quadra e a reforma geral eram demandas aguardadas pela comunidade escolar para melhorar o suporte às atividades pedagógicas e esportivas. Para o estudante Kayo de Moraes, do 3º ano do ensino médio, a melhoria na estrutura física é um fator que impacta diretamente na rotina de aprendizado dos alunos que permanecem na escola em tempo integral.

O estudante Kayo de Moraes evidenciou que a reforma era muito aguardada pela comunidade escolar. “Com esses investimentos, teremos uma estrutura melhor, que vai proporcionar mais oportunidades e melhores condições para a aprendizagem dos alunos”, expressou.

A destinação de recursos para a infraestrutura escolar no interior do Tocantins é uma medida necessária para reduzir as disparidades entre as unidades da capital e do interior.

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