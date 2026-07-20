Dorinha ganha apoio no Vale do Araguaia e destaca turismo como prioridade

da redação

A senadora Professora Dorinha (União Brasil) ampliou as articulações de sua pré-candidatura ao Governo do Tocantins durante uma agenda no Vale do Araguaia neste fim de semana. Além de visitar praias e defender o turismo como fonte de emprego e renda, ela recebeu o apoio público do prefeito de Caseara, Marcos do Chico.

A programação começou no sábado (18), em Caseara, onde Dorinha participou de um encontro com lideranças políticas na residência do prefeito e visitou a Praia da Ilha. No domingo (19), a senadora esteve na Praia da Gaivota, em Araguacema, acompanhada do prefeito Marquinho, vereadores e representantes locais.

Prefeito de Caseara declara apoio

O momento de maior peso político ocorreu em Caseara. Durante o encontro, Marcos do Chico declarou apoio à pré-candidatura de Dorinha e afirmou que nenhum parlamentar teria destinado mais recursos ao município durante os 37 anos de emancipação política.

“Tenho um prazer em apoiar sua pré-candidatura ao Governo do Estado. Na história de Caseara, dos seus 37 anos de emancipação política, nenhum parlamentar destinou mais recursos ao município do que a senhora”, afirmou o prefeito.

A declaração fortalece a presença de Dorinha no Vale do Araguaia e amplia sua base entre prefeitos do interior. O encontro e a manifestação de apoio também foram divulgados pela imprensa regional.

Segundo levantamento apresentado pela assessoria da senadora, mais de R$ 11,5 milhões foram destinados a Caseara para ações nas áreas de educação, infraestrutura, saúde, assistência social, turismo e aquisição de máquinas.

Os recursos informados incluem investimentos na temporada de praia de 2026, pavimentação urbana, construção de escola e melhorias na rodoviária e no ginásio de esportes. Os valores foram divulgados pela equipe da parlamentar e não vieram acompanhados, no material enviado, de uma relação individualizada das emendas, convênios e pagamentos.

Durante a passagem pela Praia da Ilha, Dorinha afirmou conhecer as dificuldades enfrentadas pelos municípios para montar as estruturas da temporada.

“Não podia deixar de vir a Caseara. Eu conheço o esforço que é montar uma estrutura como essa. Já acampei aqui, na ilha, e sei o quanto isso exige planejamento e investimento”, declarou.

Cantão além da temporada de julho

Dorinha também defendeu que o Parque Estadual do Cantão seja integrado de forma permanente à economia de Caseara e dos municípios vizinhos.

“O Parque Estadual do Cantão precisa beneficiar toda a região. Tem que ser um patrimônio do Estado, mas também uma oportunidade de desenvolvimento para Caseara. O município não vive apenas da temporada de praia. Existe uma riqueza enorme aqui, que vai muito além”, afirmou.

Caseara é considerada uma das portas de entrada do Cantão, área que reúne atrativos naturais e movimenta o turismo regional, especialmente durante a temporada de verão.

Agenda em Araguacema

Em Araguacema, Dorinha percorreu barracas e acampamentos da Praia da Gaivota, um dos destinos mais conhecidos da temporada no Rio Araguaia. A programação de 2026 começou em 4 de julho e está prevista para seguir até 2 de agosto.

Ao lado do prefeito Marquinho e de vereadores, a senadora afirmou que a estrutura montada na praia mostra como o turismo pode movimentar o comércio e abrir oportunidades nos municípios.