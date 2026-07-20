Policial civil é suspeito de matar filho de vereador durante discussão em praia do Tocantins

da redação

Um jovem de 28 anos morreu na tarde de domingo (19) após ser baleado durante uma discussão na Praia do Porto Franco, no distrito de Porto Franco do Araguaia. A vítima foi identificada como Luciano Ferreira da Silva, filho do vereador de Couto Magalhães Lindomar Gomes da Silva, o Preto das Máquinas. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, o autor do tiro seria um policial civil que estava fora de serviço. A confusão teria começado por volta das 17h, em um bar localizado na orla da praia.

Após efetuar o disparo, o suspeito fugiu do local em um veículo. A Polícia Militar fez buscas na região e pediu apoio a equipes vizinhas, mas até agora o policial não foi localizado.

A Polícia Civil abriu inquérito para esclarecer as circunstâncias do crime e apurar se houve legítima defesa. O caso também está sendo acompanhado pela Corregedoria-Geral da Segurança Pública.Em nota, a Prefeitura de Couto Magalhães prestou solidariedade à família e definiu Luciano como “um jovem amigo, companheiro e admirado por todos pela sua postura e tratamento carinhoso e respeitoso com os outros”.