Justiça afasta prefeito e vice de Goiatins e presidente da Câmara assume interinamente

da redação

Nesta segunda-feira (20/07), a Justiça Eleitoral cumpriu a decisão que cassou os mandatos do prefeito de Goiatins, Manoel Natalino Pereira Soares (Republicanos), e do vice-prefeito, José Américo Aquino Sousa Filho (PDT). Por determinação da 32ª Zona Eleitoral, os dois foram afastados imediatamente. Quem assume temporariamente a prefeitura é a presidente da Câmara Municipal, vereadora Lilian Maria Rodrigues Ribeiro.

Os documentos foram emitidos após a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) negar o pedido de efeito suspensivo apresentado pela defesa, mantendo a execução imediata do acórdão que cassou a chapa eleita nas eleições municipais de 2024.

Em um dos ofícios, encaminhado diretamente ao prefeito, a Justiça Eleitoral determina o “afastamento imediato” de Manoel Natalino e de José Américo dos cargos de prefeito e vice-prefeito de Goiatins. O documento foi protocolado na Prefeitura às 12h18 desta segunda-feira, formalizando a intimação para o cumprimento da decisão.

Em outro ofício, o juiz eleitoral comunica à presidente da Câmara Municipal o afastamento dos dois gestores e determina que ela assuma temporariamente a chefia do Executivo municipal até a posse dos eleitos na futura eleição suplementar. O recebimento pela Câmara foi registrado às 13h10.