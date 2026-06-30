Temporada de praias exige atenção redobrada com crianças

Pediatra orienta sobre hidratação, exposição ao sol e prevenção de acidentes durante o período de férias

Da Redação

Com a chegada da temporada de praias no Tocantins e das férias de julho, os cuidados com crianças precisam ser redobrados em rios, balneários, clubes e áreas abertas. O período de calor intenso no Estado também aumenta os riscos de desidratação, insolação, queimaduras solares e acidentes, especialmente quando há exposição prolongada ao sol e permanência em locais com grande circulação de pessoas.

De acordo com a pediatra Ana Mackartney, professora da Afya Palmas, algumas medidas simples ajudam a prevenir problemas comuns nessa época. Entre elas estão oferecer água com frequência, mesmo quando a criança não pede, incentivar o consumo de frutas, manter a amamentação dos bebês em livre demanda e evitar longos períodos de exposição ao sol.

“Durante a temporada de praias, os pais devem estar atentos à hidratação, à proteção contra o sol e à segurança das crianças. A exposição solar deve ser evitada entre 10h e 16h, e o uso de chapéus, bonés, roupas leves e protetor solar adequado para a idade é fundamental”, orienta.

A médica explica que sinais como boca seca, redução da urina, choro sem lágrimas, sonolência, irritabilidade, prostração, febre, vômitos ou mal-estar após exposição ao calor devem acender o alerta dos responsáveis. Em bebês, recusa alimentar, redução importante das mamadas ou qualquer sinal de dificuldade respiratória exigem atenção imediata.

Além dos cuidados com o calor, a segurança na água deve ser prioridade. A pediatra reforça que as crianças nunca devem ficar sozinhas perto de rios, piscinas ou balneários, mesmo por poucos segundos. A supervisão precisa ser constante, próxima e feita por adultos.

“É importante observar correntezas, profundidade e locais permitidos para banho. Em embarcações e atividades aquáticas, o ideal é utilizar coletes salva-vidas certificados. As boias não devem ser tratadas como única medida de segurança”, destaca Ana Mackartney.

Em locais movimentados, outra recomendação é identificar as crianças com pulseiras contendo o nome e o contato dos responsáveis. A orientação para as famílias é planejar os passeios com antecedência, levar água, alimentos leves, protetor solar, roupas adequadas e manter atenção permanente para que o período de lazer seja vivido com mais segurança.