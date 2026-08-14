Homem suspeito de matar duas pessoas é preso com drogas e munições

da redação

A Polícia Civil do Tocantins prendeu, nesta quinta-feira (13), um homem de 21 anos investigado por envolvimento no duplo homicídio que matou Arthur Quirino Gaita, conhecido como “Magnata”, e Ruan Nascimento dos Santos, em julho, no Jardim Aureny III, em Palmas. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais apreenderam porções de cocaína e munições.

O suspeito, identificado pelas iniciais L. P. O., foi localizado por equipes da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP). Segundo as investigações, ele teria dado suporte à execução e auxiliado na fuga de parte do grupo envolvido no crime.

Arthur e Ruan foram mortos a tiros na tarde do dia 15 de julho. Conforme o inquérito, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta preta e efetuaram disparos contra as vítimas. Outros dois suspeitos teriam participado da execução após se aproximarem a pé.