Luxemburgo fortalece a torcida pelo Brasil no Jardim Aureny III em Palmas

Ex-técnico da Seleção Brasileira e pré-candidato ao Senado pelo Podemos assistirá ao jogo na Distribuidora Du Compadre, nesta segunda-feira, 29, a partir das 13h

Da Redação

O ex-técnico da Seleção Brasileira e pré-candidato ao Senado pelo Tocantins, Vanderlei Luxemburgo (Podemos), estará nesta segunda-feira, 29, a partir das 13h, na Distribuidora de Bebidas Du Compadre, no Jardim Aureny III, em Palmas, para assistir ao jogo entre Brasil e Japão ao lado da população. O encontro será aberto ao público e reúne futebol, torcida e convivência em um dos momentos de maior mobilização nacional durante a Copa.

Com trajetória marcada por passagens pela Seleção Brasileira e pelos principais clubes do país, Luxemburgo chega ao encontro como uma figura diretamente ligada à história recente do futebol nacional. Em Palmas, a presença dele aproxima essa trajetória de um ambiente popular, onde a partida será vivida junto aos torcedores.

“Jogo do Brasil sempre mexe com o país. Para mim, que vivi a Seleção por dentro, será uma alegria assistir a essa partida perto da população de Palmas”, afirmou Luxemburgo.

A agenda ocorre em meio à pré-campanha de Luxemburgo no Tocantins rumo ao Senado Federal. Pré-candidato pelo Podemos, ele tem circulado pelo Estado em entrevistas, visitas a municípios, encontros institucionais e atividades abertas, mantendo contato direto com diferentes setores da população.