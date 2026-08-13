TSE restabelece filiação de Flávio Bolsonaro ao PL e libera registro de candidatura

Da redação do Portal Atitude O ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta quinta-feira (13) o restabelecimento da filiação do senador Flávio Bolsonaro ao Partido Liberal (PL). A decisão atende à defesa do pré-candidato à Presidência e desfaz o impasse criado pelo registro, no sistema da Justiça Eleitoral, de uma filiação indevida ao partido Missão. Com a medida, o PL pode formalizar a candidatura do senador dentro do prazo legal, que termina em 15 de agosto.

O registro irregular

A certidão de filiação partidária mostrou a inconsistência: Flávio aparecia desfiliado do PL em 12 de agosto e filiado ao Missão no mesmo dia, por volta das 23h17. Como o Missão já havia oficializado a candidatura de Renan Santos à Presidência, a dupla filiação impedia o PL de registrar o nome do senador. Nunes Marques também determinou a exclusão do vínculo com o Missão e a liberação do sistema de registro de candidaturas.

A apuração

O TSE informou que a filiação ao Missão não resultou de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas de uso indevido da ferramenta por alguém que possuía as credenciais da legenda para efetivar filiações. O caso foi encaminhado à Procuradoria-Geral Eleitoral, e Nunes Marques determinou a instauração de inquérito pela Polícia Judiciária. O pedido de desfiliação de Flávio do Missão ainda estava em análise.

As reações

A campanha de Flávio classificou o episódio como “fraude” e “molecagem”, solicitou o restabelecimento imediato da filiação ao PL e pediu investigação à Polícia Federal. O Missão afirmou ter sido vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta, disse ter tentado cancelar o cadastro sem sucesso imediato e informou que notificou o gabinete do senador dias antes do registro.

Quem usou as credenciais do Missão