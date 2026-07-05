Cooperfrigu e Sescoop realizam capacitação sobre Reforma Tributária para colaboradores

Da Redação

A Cooperfrigu, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), realizou nos dias 3 e 4 de julho de 2026 um curso focado nas atualizações da Reforma Tributária. A atividade, voltada aos colaboradores da cooperativa, ocorreu em Gurupi (TO) e teve como objetivo principal alinhar a equipe técnica às novas diretrizes do sistema tributário nacional, preparando a operação interna para as transições regulatórias vigentes no país.

Escopo técnico e rotina operacional

O treinamento concentrou-se nos aspectos práticos das mudanças legislativas, abordando a reestruturação dos tributos e o cronograma de transição estabelecido pelo governo federal. A capacitação buscou fornecer subsídios teóricos e práticos para que os setores contábil, financeiro e administrativo da Cooperfrigu possam mitigar riscos de desconformidade fiscal e otimizar os processos de planejamento tributário da empresa.

Parcerias na educação corporativa

A cooperação entre a agroindústria e o Sescoop faz parte de um cronograma de formação continuada voltado à gestão interna. Segundo a organização, a complexidade das novas regras fiscais exige a revisão imediata de rotinas de trabalho e o alinhamento com instituições de ensino corporativo para manter a eficiência operacional e a governança da cooperativa diante do novo cenário econômico.

Atualização dos quadros técnicos

O cenário de transição fiscal no Brasil impõe às empresas a necessidade de atualização constante de seus quadros técnicos. A busca por qualificação profissional em áreas diretamente afetadas por mudanças legislativas, como a tributária, deixa de ser um diferencial de mercado e passa a ser uma exigência de sobrevivência corporativa. Organizações que antecipam o treinamento de suas equipes reduzem custos de adaptação, enquanto profissionais atualizados ganham relevância em um mercado de trabalho que demanda, de forma crescente, alta especialização e flexibilidade frente a reformas estruturais.