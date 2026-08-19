Ruraltins confirma participação na 3ª Semana do Cavalo em Gurupi com a Feira da Colheita

Da Redação

Dando continuidade à agenda em Gurupi, o presidente do Ruraltins, Edmilson Rodrigues, acompanhado do chefe do Escritório Regional de Gurupi, Evadir Fornari, e da comitiva do Instituto, participou de uma reunião no Sindicato Rural de Gurupi para alinhar a participação do órgão na 3ª Semana do Cavalo, prevista para a terceira semana de setembro.

Durante o encontro, foi formalizada a presença do Ruraltins no evento com a realização da tradicional Feira da Colheita, projeto já consolidado do Instituto e que leva ao público conhecimento, inovação e oportunidades para o campo.

A Feira da Colheita contará com vitrines tecnológicas, capacitações e ações de orientação, aproximando produtores, técnicos e visitantes de novas tecnologias e práticas que podem contribuir para o aumento da produtividade e o fortalecimento das atividades rurais.

A parceria reforça a importância da união entre instituições para promover conhecimento e incentivar o desenvolvimento do setor agropecuário na região Sul do Tocantins.

A reunião contou com a participação do presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, e do vice-presidente, Carlos Naves