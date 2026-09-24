Três representantes do Tocantins passam a integrar a direção da CNC até 2030

da redação

O Tocantins terá três representantes na nova composição da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para o mandato de 2026 a 2030. A eleição ocorreu nesta quarta-feira (23), em Brasília, e reconduziu José Roberto Tadros à presidência da entidade, com 28 votos favoráveis. Pelo Tocantins, Domingos Tavares de Sousa, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e IFPD Tocantins, foi escolhido para integrar a diretoria. Romeu Capra, atual 2º vice-presidente da Fecomércio Tocantins, será suplente da diretoria, enquanto Itelvino Pisoni ocupará uma vaga no Conselho Fiscal. A posse está prevista para 19 de novembro.

A presença dos três empresários aumenta a participação do Tocantins nas discussões nacionais relacionadas ao comércio, serviços, turismo, geração de empregos e desenvolvimento econômico. Segundo Domingos Tavares, a nova função permitirá levar demandas e potencialidades do estado para um espaço nacional de representação do setor produtivo. A CNC reúne 34 federações patronais e mais de mil sindicatos, representando mais de 7 milhões de empresas em todo o país.