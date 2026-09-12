3ª Semana do Cavalo começa neste sábado em Gurupi e movimenta esporte, capacitação, negócios e cultura

Evento promovido pelo Sindicato Rural de Gurupi reúne programação técnica, competições, leilão, Feira da Colheita e atrações para toda a família no Parque de Exposições

Por Redação

A 3ª Semana do Cavalo de Gurupi começa oficialmente neste sábado, 12 de setembro, no Parque de Exposições de Gurupi, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário equestre do Sul do Tocantins. Promovida pelo Sindicato Rural de Gurupi, a programação segue até o dia 20 de setembro, reunindo capacitação profissional, esporte, negócios, lazer, cultura e ações voltadas ao fortalecimento do agronegócio regional.

Mais do que um encontro dos apaixonados por cavalos, a Semana do Cavalo tem se transformado em uma importante plataforma de integração entre produtores rurais, criadores, competidores, trabalhadores do campo, empresários, instituições e famílias de Gurupi e de diversos municípios da região.

Para o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, o crescimento do evento demonstra a força da cadeia do cavalo e o potencial de Gurupi para receber grandes atividades ligadas ao setor.

“A Semana do Cavalo nasceu para valorizar uma cadeia que gera emprego, renda, esporte e oportunidades. Hoje conseguimos reunir capacitação profissional, competições, negócios, produtores rurais e famílias dentro do Parque de Exposições. É também uma forma de movimentar Gurupi, trazer visitantes de outras cidades e fortalecer o nosso comércio e toda a economia regional”, destaca João Victor Stival.

Capacitação, esporte e geração de oportunidades

A programação técnica conta com cursos de Equideocultura, realizados em parceria com o sistema FAET/SENAR, incluindo casqueamento, adestramento e doma racional, além de outras atividades voltadas à qualificação de trabalhadores e produtores ligados à criação e ao manejo de equinos.

Entre os grandes destaques da programação estão a Feira da Colheita, de 16 a 18 de setembro; o 1º Leilão Horse Week Tocantins, no dia 17, às 19h; a 3ª Etapa do Circuito Gurupiense de Três Tambores; a Vaquejada; a 2ª Corrida Escola do Agro Tocantins; Team Roping e oficinas relacionadas à equitação.

A Semana do Cavalo terá ainda uma grande atração musical: o show nacional da dupla João Neto e Frederico, no dia 18 de setembro.

O conjunto dessas atividades contribui diretamente para movimentar hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, comércio, prestadores de serviços, lojas agropecuárias e demais segmentos da economia local. A chegada de competidores, criadores, expositores e visitantes também amplia a circulação de pessoas em Gurupi durante vários dias.

Gurupi como referência regional

Para o Sindicato Rural, a realização da terceira edição representa ainda um avanço na estratégia de tornar o Parque de Exposições um espaço ativo durante todo o ano, recebendo projetos de capacitação, eventos esportivos, atividades de comercialização e ações destinadas às famílias.

A programação também aproxima o meio rural da população urbana e evidencia a dimensão econômica e social da equideocultura. A cadeia movimenta desde criação e genética até alimentação animal, medicamentos, equipamentos, ferrageamento, treinamento, transporte, competições e serviços especializados.

“A nossa intenção é que a Semana do Cavalo continue crescendo e se consolide como um evento regional, atraindo cada vez mais pessoas para Gurupi. O cavalo nos conecta, mas o evento também conecta produtores, empresas, instituições, jovens e famílias. É uma oportunidade de mostrar a força do nosso município e do Sul do Tocantins”, reforça Stival