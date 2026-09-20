Cooperfrigu investe em capacitação técnica em Refrigeração Industrial

Treinamento foi realizado em parceria com Sescoop e Senai e reuniu teoria e prática durante quatro dias de formação

Por Redação

A Cooperfrigu, em parceria com o Sescoop e o Senai, promoveu, de 15 a 18 de setembro de 2026, uma capacitação em Refrigeração Industrial, com carga horária de 16 horas. A iniciativa teve como objetivo aprimorar os conhecimentos técnicos dos colaboradores e contribuir para o aperfeiçoamento dos processos e das atividades desenvolvidas na indústria.

Durante os quatro dias de treinamento, os participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos, possibilitando a aplicação dos conhecimentos diretamente nas atividades relacionadas à Refrigeração Industrial.

A capacitação foi ministrada por Mário Cordeiro, especialista em Refrigeração Industrial, com atuação profissional em Recife (PE). Ao longo do treinamento, o instrutor compartilhou conhecimentos técnicos, orientações e experiências da área, abordando aspectos importantes para a execução das atividades com segurança, eficiência e qualidade.

Para a Cooperfrigu, investir na formação e no desenvolvimento dos colaboradores é também investir na melhoria contínua de seus processos.

A ação reforça o compromisso da Cooperfrigu com a qualificação profissional, o desenvolvimento de competências e a valorização de seus colaboradores, fortalecendo a busca constante por excelência e eficiência em suas operações.

Cooperfrigu, Sescoop e Senai: parceria que transforma conhecimento em desenvolvimento.