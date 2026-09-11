Sindicato Rural de Gurupi, Sistema Faet/Senar e Nelore Tocantins reúnem mais de 100 participantes em evento técnico da pecuária Tocantinense

Por Redação

O Sindicato Rural de Gurupi realizou nesta quinta-feira, 10 de setembro, uma importante programação voltada ao fortalecimento da pecuária de corte no Tocantins. Promovido em parceria com o Sistema FAET/SENAR e a Nelore Tocantins, o evento reuniu mais de 100 produtores rurais, estudantes e profissionais ligados ao agronegócio, em uma noite de conhecimento, análise de mercado e troca de experiências.

A programação apresentou aos participantes uma visão ampla da atividade pecuária, passando pela realidade econômica das propriedades, custos de produção, perspectivas do mercado do boi e da carne e qualidade das carcaças produzidas no Tocantins.

Um dos destaques foi a apresentação do Circuito de Resultados Campo Futuro – Bovinocultura de Corte, iniciativa que trouxe informações técnicas e econômicas sobre a pecuária tocantinense. O pesquisador Sérgio Pereira Lima, mestre em Zootecnia e pesquisador do CEPEA/ESALQ-USP, abordou o desempenho econômico da atividade e provocou uma das principais reflexões da noite: quanto realmente custa a arroba produzida dentro da fazenda.

A programação também esteve integrada às ações do Circuito Nelore de Qualidade, realizado em Gurupi na Cooperfrigu Alimentos. A iniciativa permite avaliar tecnicamente as carcaças dos animais abatidos, fornecendo informações importantes sobre acabamento, peso, idade e padrões de qualidade.

Para o Sindicato Rural de Gurupi, aproximar esse tipo de informação do produtor é fundamental para uma pecuária cada vez mais eficiente. A proposta é permitir que os dados obtidos dentro das fazendas e nos frigoríficos sejam transformados em decisões mais assertivas, aumentando produtividade, qualidade e competitividade.

A presença expressiva de produtores, acadêmicos e profissionais também demonstrou o interesse crescente por uma pecuária baseada em informação, tecnologia, gestão e melhoramento genético.

Com iniciativas como essa, o Sindicato Rural de Gurupi, Sistema FAET/SENAR e Nelore Tocantins seguem fortalecendo a transferência de conhecimento e contribuindo para que Gurupi e a região Sul avancem como importantes polos da pecuária de corte no Tocantins.

Mais que discutir o mercado atual, a programação colocou no centro do debate o produtor rural e as ferramentas necessárias para produzir melhor, conhecer seus custos e entregar cada vez mais qualidade ao mercado.