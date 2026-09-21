Ela Faz Indústria amplia alcance no Tocantins e fortalece o empreendedorismo feminino

6ª edição do projeto foi concluída com exposição que reuniu empresárias entre os dias 18 e 20 de setembro e evidenciou a força e a atuação das mulheres na indústria tocantinense

por Redação

Com o objetivo de fortalecer o protagonismo das mulheres na indústria, a Exposição Ela Faz Indústria encerrou a programação da 6ª edição do projeto, reunindo 25 empresárias entre os dias 18 e 20 de setembro, no espaço de eventos do Capim Dourado Shopping.

Durante os três dias de programação, as participantes tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços, ampliar a visibilidade de suas marcas, estabelecer conexões e fortalecer o relacionamento com potenciais clientes e parceiros.

Para a artesã Andrieli Pinto, que participa das ações promovidas pela FIETO, a iniciativa contribui para ampliar a autonomia e o desenvolvimento das mulheres empresárias. “Eu sempre participo de todas as ações da FIETO e esta exposição, além de ser um momento importante de troca de experiências, traz empoderamento para nós mulheres”, diz Andrieli.

Segundo Andrieli, a realização da exposição em um espaço de grande circulação também favorece a divulgação dos negócios. “É um presente da FIETO, porque o local contribui para aumentar a visibilidade da marca e dos produtos expostos”, destaca.

Imersões

A edição 2026 teve início em agosto com uma imersão voltada ao aprimoramento de estratégias de vendas e marketing digital.

A empresária Andressa Silva Barros destaca os resultados da participação. Ao lado do marido, ela lidera uma indústria de pequeno porte de embutidos fundada em 2025. Para ela, a imersão e a exposição contribuíram para ampliar conhecimentos e ampliar o networking.

“A imersão e a exposição foram muito importantes. A nossa expectativa foi alcançada, e só tenho a agradecer à FIETO porque, em especial, as capacitações oferecidas pelo projeto proporcionam uma nova visão sobre a importância das redes sociais, sem contar o networking”, afirma.

A empresária Valquíria Rezende, proprietária de uma indústria de pequeno porte especializada em brindes personalizados para empresas, fundada em 2018, participou junto com a filha Helena Rezende, pela primeira vez da exposição. Para Valquíria, a experiência reforça a importância de iniciativas voltadas ao desenvolvimento das mulheres que atuam no setor industrial.

Força feminina na indústria

Para a assessora de Desenvolvimento da Indústria da FIETO, Valéria Coimbra, o resultado da 6ª edição do Ela Faz Indústria reflete o envolvimento das participantes e do trabalho conjunto desenvolvido ao longo do projeto.



“As mulheres abraçaram esse projeto, que é resultado de um esforço conjunto e busca proporcionar conexões profissionais, networking, parcerias comerciais e visibilidade. A cada edição o presidente Roberto Pires reafirma o compromisso da instituição em desenvolver programas que estimulem e fortaleçam a participação das mulheres na indústria”, afirma.

Exposição aproxima público

A administradora de empresas e integrante da Comissão ADM Mulher Tocantins, Inethe Formiga, avalia que iniciativas como a exposição devem integrar de forma contínua as ações de incentivo aos negócios liderados por mulheres.

“A FIETO está de parabéns. Que venham mais ações como essa, que fomentam os negócios liderados por mulheres. A iniciativa contribuiu muito para o desenvolvimento econômico local”, avalia.

Entre os visitantes, a terapeuta ocupacional Dagmar Souza Rodrigues participou pela primeira vez de uma exposição do projeto. Para ela, o contato direto entre empreendedoras e público é um dos diferenciais da iniciativa.

“Conheci vários produtos e achei muito interessante, porque a exposição permite que as expositoras tenham contato direto com o público”, conclui.

O Projeto Ela Faz Indústria é promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), com as etapas de imersão, mentorias individualizadas e exposição, com apoio do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).