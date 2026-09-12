ExpoPeixe 2026 começa neste sábado com cavalgada, programação técnica e shows musicais

Por Wesley Silas
O Sindicato Rural de Peixe inicia neste sábado (12) a programação da ExpoPeixe 2026, no município de Peixe, Sul do Tocantins. A abertura oficial conta com a tradicional cavalgada, a escolha da Garota ExpoPeixe e show com Flaguim Moral. O evento segue até o dia 19 de setembro com entrada gratuita todos os dias, reunindo feira de negócios, palestras técnicas, rodeio e atrações artísticas.
Força do agronegócio regional
De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Peixe, Pedro Luiz Prevedello, a feira reflete o peso econômico do município no setor agropecuário tocantinense. Peixe ocupa atualmente a segunda posição no ranking regional de produção de soja e o terceiro lugar no rebanho bovino do Sul do Tocantins.
A produção local destaca-se pela pecuária de corte nos ciclos de cria, recria e engorda, além da expansão da Integração Lavoura-Pecuária (ILP) para a recuperação de pastagens degradadas. Segundo Prevedello, o evento busca integrar produtores, trabalhadores rurais e a comunidade regional em torno das inovações do setor.
Capacitação e estrutura comercial
Além das atrações artísticas e do rodeio — cuja abertura oficial ocorre no dia 17 —, a ExpoPeixe 2026 conta com estandes de expositores do setor agroindustrial, parque de diversões e praça de alimentação. A grade inclui cursos e palestras técnicas voltados à capacitação de produtores e à difusão de tecnologias para o campo.
Programação oficial
- 12 de setembro (Sábado): Cavalgada, Escolha da Garota ExpoPeixe e show com Flaguim Moral
- 16 de setembro (Quarta-feira): Show com Rei Vaqueiro
- 17 de setembro (Quinta-feira): Abertura oficial do Rodeio e show com Banda Kássico
- 18 de setembro (Sexta-feira): Show com Rio Negro & Solimões
- 19 de setembro (Sábado): Encerramento do Rodeio e show com Max & Luan
Movimentação econômica:
A ExpoPeixe consolida-se como um instrumento de movimentação econômica e vitrine tecnológica para o Sul do Tocantins. Ao alinhar entretenimento popular a agendas técnicas de capacitação, o evento estimula o comércio local, atrai investimentos imobiliários e hoteleiros temporários e reforça a posição de Peixe na transição de um modelo pecuário tradicional para sistemas integrados de alta produtividade.