Traduzindo Além das Fronteiras: Testemunhas de Jeová são pioneiras na produção em idiomas estrangeiros

Dos idiomas Abaknon ao Zulu, uma organização sem fins lucrativos tem sido pioneira mundial na tradução de informações baseadas na Bíblia.

Por Redação

As Testemunhas de Jeová, conhecidas por sua atividade de evangelização de casa em casa, há décadas traduzem a Bíblia e publicações para estudo da Bíblia para centenas de idiomas. Seu site oficial, jw.org, tem sido reconhecido como o site mais traduzido do mundo.

“Realizar traduções nessa escala é um enorme desafio”, disse Jarrod Lopes, porta-voz das Testemunhas de Jeová que atua na sede mundial da organização, em Nova York. “Estamos constantemente nos adaptando para realizar esse trabalho porque acreditamos que a melhor maneira de alcançar as pessoas é por meio de seu idioma materno.”

Reconhecendo a importância da tradução para promover a comunicação e o entendimento entre diferentes culturas, as Nações Unidas instituíram o Dia Internacional da Tradução. Em 30 de setembro, muitas pessoas reconhecerão o trabalho incansável dos profissionais da linguagem em todo o mundo.

Ao longo dos anos, as Testemunhas de Jeová têm usado o poder da tradução para compartilhar sua mensagem de paz e união até mesmo com pessoas que vivem nas regiões mais remotas da Terra. Por exemplo, o site jw.org está disponível em Pomerano, uma língua com forte concentração no Espirito Santo e em alguns outros estados do Brasil.

O JW.ORG está disponível em mais de 1.100 idiomas, incluindo mais de 100 línguas de sinais e diversos dialetos indígenas, alguns dos quais não contam com nenhuma outra publicação disponível na internet. Nos últimos dois anos, em média, um novo idioma foi adicionado ao site a cada mês.

“A internet conecta computadores, mas os idiomas conectam pessoas”, disse John Yunker, autor de The Web GlobalizationReport Card. “O site jw.org demonstra grande respeito por pessoas que falam idiomas que talvez não recebam atenção nem mesmo das 500 maiores empresas do mundo”

Para traduzir a biblioteca digital em constante expansão disponível em seu site, as Testemunhas de Jeová estabeleceram mais de 300 escritórios remotos de tradução ao redor do mundo.

Nesses escritórios, voluntários falantes nativos do idioma traduzem vídeos, músicas, artigos e gravações de áudio. Grande parte desse trabalho beneficia comunidades com acesso limitado a esse tipo de conteúdo. Por exemplo, voluntários no Brasil ajudaram a traduzir a Bíblia inteira em Língua Brasileira de Sinais. Atualmente, mais de 18.000 voluntários apoiam o trabalho de tradução da organização.

Em 1979, as Testemunhas de Jeová começaram a desenvolver um sistema informatizado que revolucionou seus esforços de tradução.

O MEPS (Multilanguage Electronic Publishing System — Sistema Multilíngue de Publicação Eletrônica) organiza a tradução e a produção simultânea de materiais impressos e digitais em mais de 1.000 idiomas.

Com o uso do MEPS, as revistas A Sentinela e Despertai! estão disponíveis em 490 e 275 idiomas, respectivamente. A Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas está disponível, completa ou em parte, em mais de 340 idiomas. Isso inclui 16 traduções em braille, entre elas uma Bíblia em braille português que totaliza 33 volumes.

Todo o conteúdo e a literatura publicados pelas Testemunhas de Jeová são disponibilizados gratuitamente ao público.

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