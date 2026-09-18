João Neto & Frederico fazem show gratuito nesta sexta-feira na 3ª Semana do Cavalo

Por Redação

A 3ª Semana do Cavalo promete uma grande noite nesta sexta-feira, 18 de setembro, com show da dupla João Neto & Frederico, a partir das 23 horas, com entrada totalmente gratuita.

A apresentação será realizada no Parque de Exposições de Gurupi e integra a programação de um dos principais eventos do calendário do Sindicato Rural de Gurupi, que reúne durante vários dias atividades ligadas ao setor agropecuário, competições equestres, capacitações, negócios, entretenimento e ações voltadas às famílias de Gurupi e região.

Conhecidos nacionalmente por grandes sucessos da música sertaneja, João Neto & Frederico prometem animar o público com um repertório que reúne músicas que marcaram a carreira da dupla e sucessos atuais.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, destaca que a realização de uma atração nacional com acesso gratuito reforça a proposta da Semana do Cavalo de aproximar ainda mais a população do Parque de Exposições.

“Preparamos uma programação para toda a família, unindo o agronegócio, o esporte equestre, capacitação, oportunidades de negócios e também entretenimento. Nesta sexta-feira teremos João Neto & Frederico, com entrada gratuita, e queremos convidar toda Gurupi e região para participar conosco desta grande noite”, destacou.

Além do show, a 3ª Semana do Cavalo conta com uma ampla programação envolvendo atividades como o Circuito Gurupiense de Três Tambores, Prova de Team Roping, Feira da Colheita, cursos de equideocultura, Leilão, Vaquejada e outras ações.