ACIG realiza primeiro sorteio da campanha “Sou do Tocantins, Compro em Gurupi

Da Redação

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) realizou, na manhã desta quinta-feira (27), o primeiro sorteio da campanha “Sou do Tocantins, Compro em Gurupi”, iniciativa que tem como objetivo fortalecer o comércio local e incentivar os consumidores a comprarem e utilizarem serviços oferecidos pelas empresas participantes da campanha.

O momento contou com a presença do presidente da ACIG, Raimundo Bonfim; do secretário executivo da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (SICS), Enil Henrique; da presidente da ACIG Jovem, Valéria Lopes; de Roney Cirqueira, representando o presidente da Fecomércio Tocantins, Domingos Tavares; de Joaquim Rodrigues, representando Marcella de Sousa, gerente do Procon em Gurupi; além de representantes das empresas patrocinadoras e instituições parceiras.

Também estiveram presentes Leandro Oliveira, gerente do Grupo Teto; os proprietários da 4 Rodas Tocantins, Belchior Gonçalves e Luciene Torres; e Diego Marçal, gerente do Quartetto Supermercados em Gurupi.

Sete prêmios foram sorteados

Neste primeiro sorteio, foram contemplados consumidores com uma moto 0 km, três televisores e três celulares, levando a premiação para participantes que receberam seus cupons nas empresas aderentes à campanha.

A campanha já conta com a adesão de mais de 140 empresas não só de Gurupi, como também Cariri e Figueirópolis do Tocantins, ampliando a rede de estabelecimentos onde os consumidores podem participar dos sorteios.

Para o presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, o resultado demonstra a força da união entre empresários, instituições e poder público em torno do desenvolvimento do comércio local.

“É uma grande satisfação que realizamos o primeiro sorteio da campanha ‘Sou do Tocantins, Compro em Gurupi’ e ver o envolvimento de mais de 140 empresas. Quero agradecer especialmente aos nossos patrocinadores e parceiros, à Faciet, e ao Governo do Tocantins, por meio da SICS, que acreditaram e contribuíram para que essa campanha acontecesse”, disse Bonfim.

Empresas e Instituições Parceiras

A campanha “Sou do Tocantins, Compro em Gurupi” é apresentada pela Fecomércio Tocantins e pelo Sicovar Tocantins e conta com o patrocínio das empresas, Grupo Teto, Quartetto Supermercados, 4 Rodas Tocantins, Divino Café, Auto Peças União e União Diesel, Oba Oba, Líder Centro Automotivo, Digitec New Sistemas, União Refrigeração, Rádio Cidade FM, Ideal Tecidos e Santo Antônio Autopeças.

O sorteio é uma realização da ACIG, em parceria com a Faciet Tocantins, Byte Sistemas – Mob360, Bicicletas e Companhia e Sebrae.

A iniciativa tem como fomento o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (SICS), PICS e CDE, e conta com o apoio do CMEC Tocantins, CACB, CDL Gurupi e Sicredi.

Voz de quem faz parte da campanha

“Para nós, do Grupo Teto, é uma satisfação apoiar mais uma iniciativa da ACIG que fortalece o comércio e valoriza as empresas de Gurupi. Acreditamos muito na união e em ações que movimentam a nossa economia. E hoje tivemos uma surpresa ainda mais especial: também tivemos um cupom premiado.

Parabenizo a ACIG pela iniciativa e agradeço a todos os parceiros e empresas que fazem essa campanha acontecer. Que venha o próximo sorteio”, falou Leandro Oliveira, gerente do Grupo Teto.

“Hoje tivemos a alegria de participar do sorteio da AGIG Campanha Show de Prêmios, e o Quartetto Supermercados, aqui de Gurupi, Tocantins, teve a honra de ser um dos parceiros dessa campanha tão grandiosa. E o melhor de tudo: dois dos nossos clientes foram contemplados e levaram prêmios para casa. Para nós, isso é motivo de muita felicidade e gratidão. É a prova de que vale a pena acreditar, participar e confiar em uma campanha tão poderosa como essa”, completou Diego Marçal, gerente do Quartetto Supermercados em Gurupi.

E entre os momentos mais especiais do sorteio esteve a entrega da moto 0 km, um dos principais prêmios da campanha.

“Eu estou muito feliz e ainda nem consigo acreditar que ganhei essa moto. Quero agradecer à ACIG pela campanha, ao Posto Tio Patinhas, onde recebi o meu cupom, e a todos que fazem essa iniciativa acontecer. É uma felicidade enorme. Agradeço também a Deus, pelo propósito que está sendo cumprindo na minha vida”, agradeceu, Hiaser Candido”, ganhador da moto 0 km.

Ainda dá tempo de participar

O primeiro sorteio passou, mas a campanha continua. O último grande sorteio será realizado no dia 24 de dezembro, encerrando o ano com mais oportunidades de premiação para quem compra e prestigia as empresas participantes.

Para saber quais empresas fazem parte da campanha, basta acessar o Instagram da ACIG e conferir o destaque “Compro em Gurupi”, além das publicações no feed com a relação dos estabelecimentos participantes.

As empresas participantes também estão identificadas com os adesivos oficiais da campanha, facilitando para o consumidor reconhecer os locais onde pode receber seus cupons. Quem compra em Gurupi fortalece o comércio, movimenta a economia e ainda concorre a prêmios.