Gurupi (TO) recebe etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2026 no próximo dia 10

Frigorífico tocantinense sedia 18ª etapa nacional do campeonato de avaliação de carcaças bovinas

Gurupi, no Sul do Tocantins, receberá no dia 10 de setembro a 18ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade em 2026. Serão avaliados 500 animais, distribuídos em 10 lotes, no Cooperfrigu. A iniciativa é organizada pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), em parceria com o frigorífico.

Esta etapa conta, ainda, com o apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (Faet), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e da Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins (ACNT).

Para o gerente executivo da ACNB, André Locateli, as expectativas são altas. “O Tocantins tem uma pecuária muito representativa e um produtor que tem ficado cada vez mais atento à eficiência e à qualidade do Nelore. O Circuito é uma ótima oportunidade para reconhecer esse trabalho e promover essa troca de experiências. Estamos confiantes de que Gurupi será mais uma etapa de grande importância para a pecuária do estado”.

Contatos para inscrições

Para participarem do Circuito Nelore de Qualidade em Gurupi, os pecuaristas devem entrar em contato com a Cooperfrigu por meio dos telefones (63) 98453-0066 – Rose; e (63) 98472-2973 – Guilherme Miranda.

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Cooperfrigu, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é em conjunto com a Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore, com apoio da Minerva Foods. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

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