Câmara de Dianópolis: G7 derrota o Executivo, reelege Junior Trindade e acende alerta para a disputa municipal em 2028 

Por Redação

O resultado da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Dianópolis nesta quinta-feira (1º) representa uma importante demonstração de força do Legislativo no cenário político local. Em chapa única, o vereador Junior Trindade foi reeleito presidente da Câmara para o biênio 2027/2028, consolidando a maioria de um grupo de sete parlamentares e mantendo o comando da Casa sob sua liderança.

A nova Mesa Diretora será composta por Junior Trindade, presidente; Leandro Guedes, vice-presidente; Dr. Hamurab Diniz, 1º secretário; e Gena Ferreira, 2º secretário.

A chapa recebeu 7 votos favoráveis, 2 votos brancos e 2 abstenções. Votaram favoravelmente Tiago Cardoso, Capitão Ailton, Leandro Guedes, Hamurab Diniz, Junior Trindade, Ailton da Vitória e Gena Ferreira. Antonio Quirino e Julian Oliveira se abstiveram, enquanto Mani do Zorra e Professora Edna Vieira votaram em branco.

O resultado ganhou dimensão política porque ocorre em meio às divergências entre setores da Câmara e o grupo político ligado ao Executivo municipal. Nos bastidores da política dianopolina, a eleição vinha sendo acompanhada como uma disputa pela influência sobre o Legislativo.

A vitória da chapa formada pelos sete vereadores consolidou a chamada bancada do G7 e demonstrou que o grupo possui maioria suficiente para definir o comando da Câmara, independentemente de outras forças políticas do município.

Derrota do Executivo e novo cenário político

O resultado também impõe uma nova realidade à administração do prefeito Hormides Rodrigues. A partir de janeiro de 2027, o Executivo terá pela frente uma Câmara comandada por um grupo que se apresenta politicamente unido e que preserva a autonomia do Legislativo.

Junior Trindade chegou à eleição após uma trajetória marcada por mudanças na relação política com o Executivo. O vereador fazia parte da base que dava sustentação ao grupo do ex-prefeito Salomão e, após a mudança no comando da Prefeitura, passou a ocupar uma posição de maior independência em relação à atual administração.

A eleição desta quinta-feira expôs essa nova configuração de forças. De um lado, o Executivo municipal; de outro, um grupo de sete vereadores que se uniu em torno da candidatura de Junior Trindade e conseguiu manter o comando da Câmara.

Para aliados do presidente reeleito, o resultado representa uma demonstração de independência do Poder Legislativo e um recado de que a Câmara pretende exercer seu papel constitucional sem subordinação política ao Executivo.

Mesa Diretora acende alerta para 2028

Embora a eleição desta quinta-feira tenha definido o comando da Câmara para o biênio 2027/2028, o resultado já movimenta o tabuleiro político de Dianópolis e acende um alerta para a disputa pelo Executivo municipal em 2028.

Com sete vereadores unidos em torno de uma mesma chapa, o G7 passa a ocupar uma posição central no cenário político da chamada Terra das Dianas. A nova Mesa coloca no comando do Legislativo quatro nomes diretamente ligados ao grupo: Junior Trindade, Leandro Guedes, Dr. Hamurab Diniz e Gena Ferreira.

O resultado não representa, neste momento, uma definição de candidaturas para 2028. No entanto, a unidade demonstrada na eleição da Mesa fortalece politicamente o grupo e abre espaço para novas articulações ao longo do próximo biênio.

A grande questão que começa a movimentar os bastidores é se a união demonstrada pelo G7 na Câmara será mantida até a próxima eleição municipal. Caso essa articulação permaneça, o grupo poderá ter papel relevante nas discussões sobre alianças e projetos políticos para 2028.

Para o grupo ligado ao atual prefeito, o novo cenário representa uma mudança importante na correlação de forças. A Câmara que será conduzida pelo G7 a partir de janeiro de 2027 terá protagonismo nas discussões políticas do município e poderá se tornar um dos principais centros de articulação para o futuro eleitoral de Dianópolis.

A eleição, portanto, ultrapassa os limites da escolha da Mesa Diretora. O que estava em disputa nesta quinta-feira era o comando do Legislativo, mas o resultado também revelou uma configuração de forças que poderá influenciar o ambiente político até 2028.

Reeleito, Junior Trindade afirmou que recebe o resultado com responsabilidade e que pretende ampliar o diálogo com os parlamentares e com a população.“Recebo essa reeleição com muita responsabilidade e gratidão. É uma demonstração de confiança dos vereadores e, ao mesmo tempo, aumenta a nossa responsabilidade com Dianópolis. Vamos continuar trabalhando com diálogo, transparência e respeito ao cidadão, buscando fortalecer cada vez mais o papel da Câmara Municipal e construindo juntos um novo tempo para Dianópolis”, afirmou.

Vice-presidente eleito, Leandro Guedes também destacou a unidade do grupo e a responsabilidade que a nova Mesa terá a partir de janeiro. “Recebo essa missão com muita responsabilidade e com o compromisso de contribuir com o trabalho da Câmara Municipal. A nossa intenção é somar, trabalhar em conjunto com o presidente Junior Trindade e com os demais vereadores, sempre buscando o diálogo e o respeito entre os parlamentares. Vamos trabalhar para que a Câmara continue exercendo seu papel de representar a população e contribuir para o desenvolvimento de Dianópolis”, disse.

A nova Mesa Diretora assumirá oficialmente em 1º de janeiro de 2027 e ficará responsável pela condução administrativa e dos trabalhos legislativos da Casa durante os dois anos seguintes.

A eleição realizada no Dia do Vereador termina com um resultado que altera a correlação de forças políticas em Dianópolis. A reeleição de Junior Trindade, respaldada pelos sete votos do G7, garante ao grupo o comando do Legislativo e abre um novo capítulo na relação entre Câmara e Prefeitura.

Mais do que uma eleição interna, o resultado desta quinta-feira estabelece quem terá a responsabilidade de conduzir o Poder Legislativo durante os próximos dois anos e coloca o G7 no centro das atenções políticas da Terra das Dianas.

A partir de 2027, o Executivo municipal terá diante de si uma Câmara com maioria organizada, liderança definida e uma nova Mesa Diretora formada por integrantes do grupo que saiu fortalecido da eleição.

E, embora 2028 ainda esteja distante, o resultado desta quinta-feira já deixa uma pergunta no ar: o G7 ficará restrito ao comando da Câmara ou poderá se transformar em uma força decisiva na disputa pelo Executivo municipal?