Marilon Barbosa é reeleito presidente da Câmara de Palmas com 22 votos

da redação

O vereador Marilon Barbosa (Republicanos) foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Palmas nesta quinta-feira (1º de outubro), após receber 22 dos 23 votos registrados na eleição. Com o resultado, ele continuará à frente do Legislativo da capital tocantinense durante o biênio 2027-2028. A votação ocorreu de forma secreta, e o apoio obtido superou a expectativa do próprio parlamentar, que estimava conquistar entre 17 e 18 votos.

A articulação que garantiu a reeleição reuniu vereadores ligados à base do prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) e parlamentares de outros grupos políticos, incluindo integrantes da oposição municipal. A escolha dos demais integrantes da Mesa Diretora também ocorreu durante a sessão, definindo a equipe responsável pela condução administrativa e legislativa da Câmara nos próximos dois anos.