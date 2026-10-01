Laurez Moreira convoca eleitores da Região Sul para reunião de encerramento de campanha em Gurupi

Por Wesley Silas

GURUPI — O vice-governador e candidato ao governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), realiza nesta quinta-feira (1º), a partir das 19h, a reunião política de encerramento da sua campanha eleitoral em Gurupi. O ato público ocorrerá na Rua D da Vila Íris (Setor Malvinas), e antecede uma série de caminhadas programadas pelos bairros do município até o próximo sábado com a presença de candidatos a deputados estaduais, federais e ao senado, como Paulo Mourão do PT e do PSD.

Durante balanço sobre a reta final do primeiro turno, Moreira enfatizou a relevância estratégica da representatividade política regional e defendeu o apoio do eleitorado de Gurupi e do sul do estado a candidaturas identificadas com as demandas locais.

Demandas de infraestrutura e gestão pública

O candidato ressaltou o conhecimento das gargalos estruturais do município, citando pendências históricas de infraestrutura viária e serviços essenciais. Entre os pontos citados, destacou a necessidade de conclusão e manutenção de trechos estaduais, como a ligação entre o setor Pé de Galinha e o Distrito Industrial de Gurupi.

“Tenho compromisso com esta região por vocação e por entender a importância do Sul para o desenvolvimento do Tocantins. O eleitor conhece minha trajetória e sabe que sempre zelamos pelo dinheiro público e pelo término de obras essenciais para a cidade”, afirmou Moreira.

O candidato também demonstrou confiança na ida ao segundo turno da disputa majoritária, afirmando que concentrou a agenda dos últimos dias de campanha na região para consolidar a base eleitoral local antes da votação de domingo.

O peso do eleitorado do Sul na reta final

A decisão da candidatura de Laurez Moreira em concentrar os últimos atos de campanha e o comício de encerramento em Gurupi reflete uma estratégia de blindagem e mobilização em seu principal reduto político. Na véspera do pleito, a convocação pelo voto regional e a ênfase nas demandas de infraestrutura urbana e viária buscam reforçar o sentimento de pertencimento do eleitor do Sul do estado. Em uma disputa estadual acirrada, a capacidade de garantir uma margem expressiva de votação em sua base de origem é determinante para sustentar a viabilidade da candidatura e projetar forças em um eventual segundo turno.