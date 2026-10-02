Coronel Barbosa reúne grandes nomes da direita e chega à reta final com projeção nacional

Por Redação

Com apoios de Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Guilherme Derrite e Cleitinho, candidato destaca experiência na segurança pública e compromisso com o Tocantins.

A experiência construída no Tocantins ganha reconhecimento além das fronteiras do estado. Coronel Barbosa (União Brasil) chega à reta final da disputa pela Câmara dos Deputados reunindo apoios de lideranças nacionais da direita e levando uma mensagem clara: transformar sua trajetória na segurança pública em trabalho pelos tocantinenses em Brasília.

Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Guilherme Derrite, senador Cleitinho e o vereador paulistano Nantes declararam apoio à candidatura. As manifestações ampliam a visibilidade de Barbosa e reforçam sua identificação com a defesa da família, a valorização das forças de segurança e o enfrentamento ao crime organizado.

Como candidato da direita, Barbosa reafirma seu compromisso com essas pautas e com a defesa dos valores e das liberdades que orientam seu posicionamento político.

Da linha de frente da segurança pública ao compromisso de representar o Tocantins, Barbosa coloca sua experiência a serviço de um novo desafio.

Ex-comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, o candidato apresenta uma trajetória marcada pela atuação em diferentes regiões do estado e pela condução de grandes operações. Essa vivência dá base às propostas de valorização dos profissionais da segurança, defesa dos militares e fortalecimento da legislação contra o crime organizado.

Os apoios nacionais se somam aos encontros e à mobilização construídos durante a campanha no Tocantins. Para Barbosa, chegar à Câmara dos Deputados significa levar a realidade do estado para o centro das decisões e trabalhar por recursos, estrutura e políticas que contribuam para a proteção das famílias.

Neste domingo, 4, Coronel Barbosa leva às urnas a experiência de quem conhece os desafios da segurança e o compromisso de continuar servindo ao Tocantins.

Experiência para representar. Coragem para defender. Compromisso para trabalhar.