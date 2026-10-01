Com forte apoio de Josi Nunes e líderes religiosos, Ivanilson Marinho realiza última grande reunião de campanha em Gurupi

Por: Geovana Penha/ Assessoria

A reta final da campanha de Ivanilson Marinho (União Brasil) rumo à Assembleia Legislativa do Tocantins foi consolidada em Gurupi com um evento que uniu fé, emoção e uma demonstração massiva de força política. A última grande reunião do candidato a deputado estadual reuniu uma multidão ao lado da prefeita Josi Nunes, de importantes líderes religiosos e de toda a militância que acredita e apoia seu projeto.

Antes do início dos discursos políticos, a atmosfera do encontro foi marcada por um momento de profunda espiritualidade e comunhão. Um culto em agradecimento pela caminhada foi realizado no local, reunindo pastores, líderes evangélicos e fiéis de diversas congregações da região.

Durante o momento de louvor e oração, os líderes religiosos destacaram a trajetória de Ivanilson Marinho — conhecido por sua atuação em defesa dos valores cristãos e da família — e pediram bênçãos para a reta final do pleito. O momento foi de intensa gratidão a Deus pela condução de uma campanha limpa, propositiva e acolhedora em todo o estado.

Logo após as pregações e os agradecimentos, o ato político tomou conta do espaço com uma energia contagiante trazida pela militância. A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, discursou sob calorosos aplausos e reforçou o compromisso do grupo político com o futuro regional.

Em sua fala de apoio ao candidato, a prefeita destacou a solidez do trabalho em conjunto:

“Nós temos uma parceria muito forte com o Ivanilson na Câmara. Ele é um homem de trabalho, honrado e que me ajudou muito a governar essa cidade. E eu quero continuar com ele, mas agora lá na Assembleia Legislativa. Chegou a hora de o povo de Gurupi dar a reciprocidade nas urnas a quem realmente trabalha pelo município.”

Josi Nunes também chamou a militância à ação, pedindo o engajamento e a dedicação total de cada apoiador para multiplicar os votos nesta reta final de campanha.

Visivelmente emocionado diante do mar de bandeiras e do entusiasmo dos apoiadores, Ivanilson Marinho subiu ao palco para agradecer o envolvimento de sua equipe e voluntários ao longo de toda a jornada.

“Esta campanha não é sobre mim, é sobre um projeto coletivo para transformar a vida das pessoas e construir um Tocantins melhor. Ver nossa militância, nossas famílias e nossas lideranças unidas na fé e no propósito nos dá a certeza de que a vitória está próxima. Agradeço imensamente à nossa prefeita Josi Nunes, aos pastores e a cada um de vocês que levou nossa mensagem a cada canto da cidade”, declarou o candidato.

O evento foi encerrado sob gritos de apoio e festa da militância, selando o fechamento de uma das campanhas mais expressivas e mobilizadas de Gurupi nos últimos anos.