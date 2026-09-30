No aniversário, Eduardo Fortes leva multidão e reúne lideranças de mais de 30 municípios em encerramento de campanha com a presença do governador Wanderlei Barbosa e Josi Nunes

Por Redação

O setor Malvinas, em Gurupi, recebeu a reunião de encerramento da campanha do deputado estadual Eduardo Fortes, candidato à reeleição. O encontro reuniu lideranças de mais de 30 municípios das regiões Sul e Sudeste e também marcou o aniversário do parlamentar. Entre os presentes estavam o governador Wanderlei Barbosa, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o empresário Oswaldo Stival, os prefeitos Tetin, de Cariri do Tocantins, e Wada Maestro, de São Valério, além da candidata a deputada federal Luana Nunes e outras lideranças.

Lideranças destacam atuação e projetos sociais

Durante a reunião, Josi Nunes relacionou o aniversário de Eduardo Fortes ao período eleitoral.

”O candidato quer um presente que não precisava trazer hoje. Todos vão levar no dia 4 de outubro, lá na urna, e vão digitar seu número. É esse presente que ele quer”, afirmou. Tetin, Prefeito de Cariri do Tocantins destacou a parceria mantida com o deputado há cerca de seis anos e citou recursos destinados à Cariri. Wada Maestro, Prefeito de São Valério, mencionou projetos como Olhar Atento, Hortas Comunitárias, Sopão e Atleta do Amanhã.

O governador Wanderlei Barbosa ressaltou a atuação de Eduardo Fortes em Gurupi e nas regiões Sul e Sudeste e afirmou acreditar em uma votação expressiva para o deputado. “Eduardo Fortes não me deixou sozinho em nenhum momento. Ele é muito importante para Gurupi e para toda a região Sul e Sudeste. Eu acredito que será muito bem votado e poderá passar de 13 mil votos somente aqui em Gurupi”, declarou.

Eduardo destaca trajetória e anuncia novos projetos

Em seu discurso, Eduardo Fortes relembrou os quatro anos de mandato, os projetos sociais mantidos mesmo durante o período em que ficou sem mandato e recursos destinados a Gurupi, citando mais de R$ 6 milhões. Também anunciou a construção de uma Casa de Apoio em Barretos (SP) e mais dez hortas comunitárias no Tocantins.

Aproveitou a oportunidade para expressar sua gratidão pelo apoio recebido em toda a região. “Quero agradecer de coração a todos os municípios presentes, a todas as lideranças, prefeitos, vereadores e representantes líderes dos municípios da nossa região Sul e Sudeste que estão caminhando conosco”, afirmou. Ao final da reunião, o público presente cantou parabéns ao deputado, encerrando a programação.

Fonte: Ascom/Fernanda Dias

Fotos: David Emanuel