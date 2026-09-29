Luana Nunes cresce no sul e sudeste do Tocantins e chega à semana decisiva com chances reais de vaga na Câmara Federal

A candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil) chega à semana decisiva da campanha com chances reais de conquistar uma vaga na Câmara Federal. A mobilização cresce em várias regiões do Estado, especialmente, no e sudeste do Tocantins, onde a candidata tem reunido lideranças e apoiadores em encontros realizados ao longo da campanha. A votação ocorre em 4 de outubro.

Por Redação

A disputa também carrega um dado relevante: a possibilidade de o sul e o sudeste do Tocantins voltarem a ter uma mulher representando a região na Câmara Federal.

Mobilização nas regiões sul e sudeste

Na noite de segunda-feira (28), a movimentação passou por Cariri e Gurupi. Em Cariri, Luana participou de reunião na casa de Zé do Mamão. Em seguida, esteve em Gurupi, em reunião na casa do vereador Jair do Povo, na Avenida Guaporé, ao lado do deputado estadual Léo Barbosa.

Os encontros deram sequência à mobilização da candidatura nas duas regiões e reforçaram a presença de Luana junto ao eleitorado na semana que antecede a votação.

“Eu sei da responsabilidade de representar Gurupi e os municípios das regiões sul e sudeste do Tocantins. Quero ser um braço forte da prefeita Josi Nunes em Gurupi e também levar essa força para os demais municípios. Há muito tempo não tínhamos uma candidatura, chegando à semana decisiva com chances reais de conquistar uma vaga na Câmara Federal. Esse momento chegou. É hora de unir forças e eleger uma representante que conhece as nossas necessidades e vai trabalhar para levar resultados para a população”, afirmou Luana Nunes.

Saúde como compromisso

Durante as reuniões, Luana destacou os 29 projetos desenvolvidos na área da saúde ao longo de dois anos e meio e afirmou que pretende ampliar as ações para municípios que ainda não são contemplados.

“Contem com o meu trabalho, contem com o meu apoio e contem com a minha dedicação incansável. Assim como eu fiz 29 projetos na saúde em dois anos e meio, nós iremos expandir esses projetos e levá-los para municípios que ainda não são contemplados. Mas, principalmente, vamos utilizar o recurso público para melhorar a vida de todos vocês”, afirmou.

A candidata também fez uma convocação aos eleitores para o dia da votação. “Dia 4 de outubro, me deem a honra de ser a maior deputada federal que Gurupi e região sul já viram na história”, declarou.

Proximidade com os eleitores

Luana também destacou a relação direta que mantém com quem acompanha a campanha. “Como sempre falo para vocês. As mensagens sou eu que respondo, tanto no direct quanto em outros canais. Recebi duas mensagens que achei muito legais e que representam muito o trabalho que estamos fazendo. Queria compartilhar um pouco com vocês, porque fico muito feliz com todo esse carinho que temos recebido”, afirmou.

Cenário na reta final